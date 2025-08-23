قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

وزير الاسكان يزور مطروح ويتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية

وزير الاسكان خلال زيارته لمطروح
وزير الاسكان خلال زيارته لمطروح
ايمن محمود

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ،وذلك بديوان عام المحافظة خلال زيارته الميدانية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة بحضور الدكتور سيد اسماعيل نائب وزير الإسكان والدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام ورؤساء ومساعدى الوزير ورؤساء القطاعات

رحب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بزيارة المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان للمحافظة في إطار الاهتمام الذى توليه الدولة بمحافظة مطروح والحرص على متابعة تنفيذ المشروعات والإسراع بها.

وأعرب المهندس شريف الشربيني عن سعادته اليوم لزيارة محافظة مطروح، مثمنا التعاون بين وزارة الإسكان ومحافظة مطروح، ولا سيما في نطاق منطقة الساحل الشمالي الغربي، واليوم تأتي هذه الزيارة لمتابعة عدد من المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان داخل المحافظة من خلال الجهات التابعة لها والتي تتمثل في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز المركزي للتعمير.

واضاف على  دعمه الكامل للمحافظة وأهل مطروح في كل ما يخص ملفات عمل وزارة الإسكان من مشروعات مياه وصرف صحي وإسكان ومرافق.

ومن المقرر أن يعقد وزير الإسكان ومحافظ مطروح اجتماعاً مع عدد من مسئولي الجهات المنفذة للمشروعات بمطروح لعرض الموقف التنفيذى لها والوقوف على تفاصيلها وتذليل أى عقبات لتقديم مزيد من الخدمات للمواطنين، بجانب القيام بجولات تفقدية بعددٍ من المشروعات.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر الشريف كلية البنات الأزهرية فرع جامعة الأزهر بمطروح كأولى كليات جامعة الأزهر بمطروح بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور عمرو المصري رئيس جامعة مطروح، 

أعرب محافظ مطروح عن سعادة أبناء مطروح بتحقيق حلم طال انتظاره، ألا وهو افتتاح فرع جامعة الأزهر بمطروح، الذي يبدأ اليوم بكلية البنات في تخصصاتها الثلاثة: اللغة العربية، وأصول الدين، والشريعة الإسلامية.بما يمثله كقيمة مضافة كبيرة لبنات مطروح، ليستكملن مسيرتهن التعليمية بعد الثانوية الأزهرية، وهو خطوة أولى على طريق إنشاء فرع متكامل لجامعة الأزهر يضم العديد من الكليات للبنين والبنات على السواء.

مؤكدا أن ذلك ياتى ترجمة عمليًا لرؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي جعل من التعليم الجامعي قضية أمن قومي، واعتبر بناء الإنسان محورًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة. واليوم نشهد في مطروح جزءًا من هذه الرؤية يتحقق على أرض الواقع.

موجها الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الذي لم يبخل بالدعم والرعاية والموافقة الكريمة على إقامة فرع جامعة الأزهر بمطروح. والشكر موصول لفضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، الذي كان خير سند، ولجميع الأجهزة التنفيذية والشعبية بالمحافظة، لما قدموه من جهد صادق حتى رأينا هذه اللحظة التاريخية.

مهنئاً أهالي مطروح جميعًا، من الحمام شرقًا إلى السلوم غربًا وسيوة جنوبًا، على هذا الإنجاز الكبير، الذي سيظل علامة مضيئة في تاريخ المحافظة، ومنارة للعلم والمعرفة لبناتنا وأبنائنا.

واشار إلى أنه قد تم تخصيص أرض بمساحة 15 فدانًا بمنطقة المرحوم علي حميدة، لتكون مقرًا دائمًا لفرع جامعة الأزهر بمطروح، يضم جميع الكليات والتخصصات، ويستقبل طلاب مطروح، بل وأبناء دول شمال إفريقيا.

مطروح محافظة مطروح اخبار المافظات اخبار محافظة مطروح وزير الاسكان

