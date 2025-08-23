قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

إيتيدا تعزز قدرات شعبة الاتصالات.. ورشة عمل لمواكبة التحول الرقمي

صحفيو الاتصالات فى رحاب اتيدا
صحفيو الاتصالات فى رحاب اتيدا
أحمد عبد القوى

أكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدور المحوري للإعلام في بناء الوعي المجتمعي، ودور الصحافة المتخصصة في دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونشر المعرفة بالتطورات التكنولوجية، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الصحفيين وصقل مهاراتهم لمواكبة متطلبات العصر الرقمي.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التدريبية التفاعلية "الصحافة في عصر الذكاء الاصطناعي" التي عُقدت بمقر الهيئة بالقرية الذكية بالتعاون بين «إيتيدا» وشعبة صحفي الاتصالات بنقابة الصحفيين، وبمشاركة 38 صحفيًا من أعضاء الشعبة، وحاضر فيها كل من الأستاذ الدكتور هيثم حمزة، القائم بأعمال رئيس مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، والدكتور أحمد الشيخ، رئيس قسم البحث والتطوير بالمركز.

وركزت الورشة على تنمية مهارات الصحفيين وتمكينهم من توظيف تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي، بما يعزز معايير المهنية والدقة في إنتاج المحتوى الإعلامي، مع تقديم تطبيقات عملية حول أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي ووكلاء الذكاء الاصطناعي (Agentic AI)، وسبل الاستفادة منها في دعم الإنتاجية وتحقيق نتائج ملموسة.

وتضمن البرنامج التدريبي جلسات تعريفية حول قوانين حماية البيانات والخصوصية وحقوق الملكية الفكرية المرتبطة باستخدامات الذكاء الاصطناعي، بما يساهم في بناء منظومة إعلامية رقمية متطورة قادرة على الابتكار ونشر الوعي.

من جانبه، قال محمد لطفي، رئيس شعبة صحفي الاتصالات بنقابة الصحفيين: «نؤمن في الشعبة بالدور الحيوي للصحافة المتخصصة في مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع التكنولوجيا، وهنا تبرز أهمية مثل هذه الورش التدريبية التي تزود الصحفيين بأدوات جديدة تعزز قدراتهم المهنية. وقد أظهرت هذه الفاعلية مستوى احترافيًا رفيعًا على صعيدي المحتوى والتفاعل، ما منح المشاركين فرصة حقيقية لتوسيع معارفهم وصقل مهاراتهم. ونثمّن دعم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات 'إيتيدا' وحرصها الدائم على تمكين الكوادر الإعلامية من مواكبة أحدث التكنولوجيات، من خلال تنظيم ورش تدريبية يشارك فيها محاضرون من القامات العلمية والخبرات المتميزة في المجال، بما يسهم في تعزيز مهارات الصحفيين وتطوير أدائهم بما يخدم رسالة الإعلام الوطني.

وأكد الصحفيون المشاركون، عبر رئيس الشعبة، أن مثل هذه المبادرات تمثل إضافة نوعية لمسار تطوير الصحافة المتخصصة وتعزيز دورها في تغطية قضايا التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، مشددين على أهمية تنظيم مزيد من البرامج التدريبية والدورات المتخصصة لتعميق المعرفة ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في قيادة التحول نحو بيئة إعلامية رقمية متكاملة.

ويأتي هذا التدريب في إطار رؤية «إيتيدا» ومركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات، الرامية إلى تمكين الكوادر العاملة بمختلف القطاعات من تسخير أحدث التكنولوجيات وتعزيز الشراكة بين قطاع تكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام.

اتيدا شعبة اتصال

