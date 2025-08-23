أسرار المحلات .. طريقة عمل دجاج كنتاكي

ترغب الكثير من السيدات في تعلم طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل حيث أنه من الأطعمة المفضلة لدى عدد كبير من الاطفال ولكنها باهظة الثمن فضلا عن المقاطعة.

نعرض لكم طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل من خلال خطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير دجاج كنتاكي

دجاج

لبن رايب

لبن

خل

دقيق

دقيق ذرة

ثوم بودرة

بابريكا

فلفل أسود

بصل بودرة

ملح

زيت للقلي

باكينج باودر

طريقة عمل دجاج كنتاكي

ضعي الدجاج فى وعاء به لبن ورايب وخل و ليمون وملح و فلفل أسود و بودرة ثوم وقلبي جيدا.

وضعي عليهم بودرة بصل و وبابريكا و زيت زيتون وامزجى كل المكونات.

اخرجى قطع الدجاج ورشي عليه القليل من الدقيق

ثم اخلطى دقيق الذرة مع الباكينج بودر والدقيق وضعي فيهم قطع دجاج كنتاكي وقلبيها جيدا

حمرى قطع دجاج كنتاكي في زيت غزير حتى تمام النضج وقدميها مع البطاطس المقلية والكاتشب أو المكرونة والسلطة.