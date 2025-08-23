قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باق 5 أيام.. كيفية حجز شقة في سكن لكل المصريين 7 بمقدم 25 ألف جنيه
احتجاجا على موقفها من إسرائيل.. موجة استقالات جماعية تهز الحكومة الهولندية
زميلتها تلاعبت برغباتها.. ضياع حلم عائشة فى دخول كلية الطب ووزير التعليم العالي يتدخل لإنهاء الأزمة
الأزهر يعلن حاجته لعاملات في رياض الأطفال بعقود.. اعرف الشروط والتفاصيل
اليونيفل: نساعد بإزالة الركام والمخلفات غير المنفجرة لإعادة السكان إلى جنوب لبنان
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من حر شديد والعظمى في القاهرة 37
الجالية المصرية بهولندا: داعمون للقيادة السياسية واستقرار الوطن
وصول أكبر القوافل الطبية للعريش مقدمة من مصر الخير
مرضها مالوش تفسير.. ​ألم أنغام المستمر يثير قلق الجمهور والأطباء في حيرة
علي الطيب يكشف لـ صدي البلد أسرار و كواليس شخصيته في مسلسل 220 يوم ..خاص
صراخ وبكاء.. كيف تحولت رحلة ترفيهية إلى حادث مفجع في غضون ثوانِ معدودة؟
بالصور

أسرار المحلات .. طريقة عمل دجاج كنتاكي

دجاج كنتاكي
دجاج كنتاكي

ترغب الكثير من السيدات في تعلم طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل حيث أنه من الأطعمة المفضلة لدى عدد كبير من الاطفال ولكنها باهظة الثمن فضلا عن المقاطعة.

نعرض لكم طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل من خلال خطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.

دجاج كنتاكي

مقادير دجاج كنتاكي

دجاج

لبن رايب

لبن

خل

دقيق

دقيق ذرة

ثوم بودرة

بابريكا

فلفل أسود

بصل بودرة

ملح

زيت للقلي

باكينج باودر

طريقة عمل دجاج كنتاكي

طريقة عمل دجاج كنتاكي

ضعي الدجاج فى وعاء به لبن ورايب وخل و ليمون وملح و فلفل أسود و بودرة ثوم وقلبي جيدا.
وضعي عليهم بودرة بصل و وبابريكا و زيت زيتون وامزجى كل المكونات.

اخرجى قطع الدجاج ورشي عليه القليل من الدقيق
ثم  اخلطى دقيق الذرة مع الباكينج بودر والدقيق وضعي فيهم قطع دجاج كنتاكي وقلبيها جيدا

حمرى قطع دجاج كنتاكي في زيت غزير حتى تمام النضج وقدميها مع البطاطس المقلية والكاتشب أو المكرونة والسلطة.

دجاج كنتاكي طريقة عمل دجاج كنتاكي

