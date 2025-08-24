خالد طلعت يوضح تفاصيل هدف وسام أبوعلي الأول مع كولومبوس كرو

علق الناقد الرياضي خالد طلعت على هدف وسام أبو علي لكولومبوس كرو في الدوري الأمريكي.

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وسام أبو علي يساهم في هدف رائع لكولومبوس كرو في الدوري الأمريكي عقب نزوله كبديل.. وسام تداخل في الكرة، لكن زميله جازداج هو الذي سددها قبله، والهدف أُحسب باسم جازداج".

وشارك الإعلامي مهيب عبد الهادي لقطات حزينة لوسام ابو علي بعد الهزيمة في أول مباراة له مع كولومبوس الأمريكي، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وسجّل وسام أبو علي ظهوره الأول في الدوري الأمريكي مع كولومبوس كرو أمام نيو إنجلاند في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الأحد ضمن الجولة 27 من عمر بطولة الدوري الأمريكي.

وخسر كولومبوس كرو بنتيجة 2-1 أمام نيو إنجلاند وسط الجماهير، حيث جاءت ثنائية الضيوف عبر كامبانا وجاناجو في الدقيقتين 25 و39 من بداية المباراة، وسجل جازداج هدف كولومبوس الوحيد في الدقيقة 70.

وكشف نجم منتخب مصر الأسبق أحمد حسن عن السبب وراء التأخر في تعاقد كولومبوس مع وسام أبو علي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، نقلًا عن مصدر مقرب من وسام أبو علي: "تصريح العمل والفحص الطبي كانا وراء التأخر في تعاقد نادي كولومبوس مع اللاعب، ولكن تم إنهاء كافة الإجراءات وتحويل قيمة الصفقة للأهلي بعد التأكد من عدم معاناة اللاعب من أية إصابات مزمنة".