الوفاة طبيعية.. العثور علي جثمان رجل داخل شقته في المنوفية

تمكن أهالي قرية الخفايجة بمركز بركة السبع في محافظة المنوفية، من العثور علي جثمان رجل بالمعاش داخل شقته بعد أيام من وفاته.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة بركة السبع، بوفاة شخص بالمعاش داخل شقته بالقرية.

بالانتقال تبين العثور علي “ ع.س ” 54 سنة علي سريره متوفيا منذ أيام، وتبين أنه يعيش بمفرده والوفاة طبيعية واكتشف الأهالي الوفاة بسبب الرائحة النفاذة.

واكد الأهالي أن المسن يعيش بمفرده داخل شقته، وتم نقل الجثمان الي مستشفي بركة السبع حيث تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.