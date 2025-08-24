قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة
شيكابالا يشيد بنجم الزمالك: مفيش حد شبهه في مصر
هل عمل الولائم فرحًا بقدوم المولد النبوي بدعة؟.. الإفتاء تجيب
700 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بعد الارتفاع الأخير
مكالمة رسمية.. الأهلي يفاجئ أحمد عبد القادر بقرار جديد
ضبط متردد اعتدى على طبيب امتياز بمستشفى سيد جلال وأحدث له جرح قطعي
آخر موجة في أغسطس .. موعد انخفاض درجات الحرارة وتحسن الطقس
توقعات بخفض الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي المقبل
وزير الخارجية يتابع مشروع توثيق المستندات ذات القيمة التاريخية
بعد واقعة الطالبة عائشة.. السجن والغرامة عقوبة اختراق حسابات التنسيق
إعلام حوثي: القصف الإسرائيلي استهدف محطة شركة النفط في العاصمة
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع "الدلتا الجديدة"
ضبط متردد اعتدى على طبيب امتياز بمستشفى سيد جلال وأحدث له جرح قطعي

مستشفى سيد جلال
مستشفى سيد جلال
محمد شحتة

شهدت مستشفى سيد جلال، التابعة لجامعة الأزهر، واقعة اعتداء متردد على استقبال مستشفى سيد جلال، على طبيب امتياز بالمستشفى، وأحدث له جرح قطعي في الوجه.

واستخدم المعتدي، مشرط عثر عليه من المستشفى حصل عليه من غرفة الجراحة بعدما قام بتفتيش الغرفة وأخذه للاعتداء به على الطبيب وأحدث به جرح في الوجه.

بدوره، كشف الدكتور عبده الشافعي، مدير مستشفى سيد جلال، أنه تم تسليم المعتدي إلي قسم الشرطة بتهمة الاعتداء على الطبيب وتم التحقيق معه لعرضه على النيابة العامة وأرسلت المستشفى محامي من الشؤون القانونية لمتابعة التحقيق.

وعبر أطباء الامتياز عن غضبهم من عدم توافر مقومات العمل وحمايتهم من اعتداءات المرضى ومرافقيهم الذي زاد عن حده.

