ضبط متردد اعتدى على طبيب امتياز بمستشفى سيد جلال وأحدث له جرح قطعي

شهدت مستشفى سيد جلال، التابعة لجامعة الأزهر، واقعة اعتداء متردد على استقبال مستشفى سيد جلال، على طبيب امتياز بالمستشفى، وأحدث له جرح قطعي في الوجه.

واستخدم المعتدي، مشرط عثر عليه من المستشفى حصل عليه من غرفة الجراحة بعدما قام بتفتيش الغرفة وأخذه للاعتداء به على الطبيب وأحدث به جرح في الوجه.

بدوره، كشف الدكتور عبده الشافعي، مدير مستشفى سيد جلال، أنه تم تسليم المعتدي إلي قسم الشرطة بتهمة الاعتداء على الطبيب وتم التحقيق معه لعرضه على النيابة العامة وأرسلت المستشفى محامي من الشؤون القانونية لمتابعة التحقيق.

وعبر أطباء الامتياز عن غضبهم من عدم توافر مقومات العمل وحمايتهم من اعتداءات المرضى ومرافقيهم الذي زاد عن حده.