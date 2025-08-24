مصرع طـ.ـفلة على يد زوج والدتها في بدر

لفظت طـ.ـفلة بالغة من العمر 4 سنوات أنفاسها الأخيرة على يد زوج والدتها داخل شقتهم بمدينة بدر في القاهرة.

مصرع طفلة على يد زوج والدتها في بدر

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا بوفاة طفلة ووجود أثار اعتداء على جسدها، وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة وفاة طفلة بالغة من العمر 4 سنوات ووجود سحجات وكدمات في أماكن متفرقة بجسدها.

وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج والدتها الذي تعدى عليها بالضرب حتى الموت وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم.