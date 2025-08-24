ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على مسن قام بإنهاء حياة زوجته وطعن ابنته إثر خلافات أسرية بينهما.

مسن ينهي حياة زوجته ويطعن ابنته ويسلم نفسه للشرطة بالقاهرة

شهدت منطقة المرج في القاهرة جريمة مأساوية بعدما سطر مسن نهاية مأساوية لزوجته وطعن ابنته بسبب خلافات أسرية بينهما ورفضهما العودة للعيش معه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة المرج تضمن وقوع جريمة قتل في دائرة القسم، وقيام مسن بقتل زوجته وطعن ابنته بسبب خلافات بينهما.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة أن المتهم طعن زوجته وأصاب ابنته بسبب خلافات بينهما بسبب عدم موافقة الزوجة على العودة له.