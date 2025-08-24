قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية
بعد حادث غرق أبو تلات.. كيف تنجو من التيارات الساحبة في البحر؟
هل من ترك صلاة العصر حبط عمله كله؟.. احذر تفويتها في هذه الحالة
كانت حاسة بحاجة.. تفاصيل نجاة مريم من حادث غرق أبو تلات بالإسكندرية
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. تفاصيل عاجلة بشأن موعدها ورابطها
أحمد النومي يكتب: دولة التلاوة.. واسترداد السجادة
أستاذ أمراض نسا تقدم روشتة علاجية للحفاظ على الجنين خلال فترة الحمل
الصدفة انقذتها.. مريم ووالدتها يرويان كواليس الخديعة داخل الأكاديمية الوهمية بسوهاج
يضم 22 قنبلة صغيرة.. الاحتلال يكشف نوع ومكونات صاروخ الحوثيين
وزيرة التضامن تتفقد إدارة بولاق الاجتماعية وتطمئن على الخدمات المقدمة للمواطنين
مجلس مرسى مطروح يكشف تفاصيل قيام شخص بضرب نفسه بالسكين
نقل 6668 سودانيا عبر 7 رحلات مجانية للسكك الحديدية | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مسن ينهي حياة زوجته ويطعن ابنته ويسلم نفسه للشرطة بالقاهرة

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
أحمد مهدي

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على مسن قام بإنهاء حياة زوجته وطعن ابنته إثر خلافات أسرية بينهما.

مسن ينهي حياة زوجته ويطعن ابنته ويسلم نفسه للشرطة بالقاهرة

 شهدت منطقة المرج في القاهرة جريمة مأساوية بعدما سطر مسن نهاية مأساوية لزوجته وطعن ابنته بسبب خلافات أسرية بينهما ورفضهما العودة للعيش معه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة المرج تضمن وقوع جريمة قتل في دائرة القسم، وقيام مسن بقتل زوجته وطعن ابنته بسبب خلافات بينهما.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة أن المتهم طعن زوجته وأصاب ابنته بسبب خلافات بينهما بسبب عدم موافقة الزوجة على العودة له.

القاهرة مديرية أمن القاهرة المرج خلافات أسرية قسم شرطة المرج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

والد الطالبة عائشة

مينفعش أضرها.. والد الطالبة عائشة يتنازل عن البلاغ المقدم ضد زميلة ابنته

وجه الطبيب

مشرط من الزبالة.. مرافق مريض يشوه وجه طبيب بمستشفى الأزهر بباب الشعرية

ترشيحاتنا

الممرضة الراحلة

قنا .. وفاة ممرضة بأزمة قلبية مفاجئة بمستشفى قوص المركزي

مبادرة القضاء على السمنة

قنا .. انطلاق مبادرة القضاء على السمنة بالوحدات الصحية

جهود المجلس القومى للمرأة بأسوان

قومى المرأة بأسوان ينظم 38 جلسة دوار استفاد منها 2000 سيدة بإدفو

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

نزعت جزءًا من الفستان.. هيفاء وهبي تثير الجدل بحفلها فى لبنان

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

مايان السيد تخطف الأنظار فى الساحل الشمالى | شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

إلهام شاهين وليلى علوي رفقة العوضي ورامز جلال

الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى

فيديو

حادث ابو تلات

كانت حاسة بحاجة.. تفاصيل نجاة مريم من حادث غرق أبو تلات بالإسكندرية

حادث ابو تلات

بنتي كانت هتروح مني.. والدة رانسى تكشف تفاصيل غرق الطالبات بشاطئ أبوتلات

شيرين وحسام حبيب

رجعوا و لا لسه.. حسام حبيب يكشف ويفضح..وشقيق شيرين يصعد برسائل غامضة

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سيتى الثاني

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: حسابات نتنياهو التفاوضية.. بين إملاء الشروط وتضييق هوامش حماس

المزيد