الأوقاف: القاهرة أكبر محافظة تقدم منها متسابقون لدولة التلاوة

أكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أنه كان هناك تعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خاصة في إطلاق مسابقة “دولة التلاوة”، مشيرا إلى أن تلك المسابقة تؤكد على الريادة المصرية في التلاوات.

وقال أسامة رسلان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة6”، عبر فضائية “الحياة”، أنه أتوجه بالشكر للشركة المتحدة على مبادرة "دولة التلاوة"، خاصة أنه مشروع وطنى يرسخ الهوية المصرية، مؤكدا أنه تقدم للمسابقة 14 ألف متسابق ورغم إغلاق باب التقدم لكن الرغبة فى الاستمرار فى التقديم مازالت موجودة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن مصر غير مسبوقة فى "دولة التلاوة"، وربنا حبانا بمواهب صوتية أصبح معها المصري يُعرف إذا مشى فى شوارع دول مترامية في جغرافيا العالم>

وأشار إلى أن الشركة المتحدة أفادت المسابقة بخبرتها الإعلامية، ومازال الدور الأكبر للشركة سيظهر أمام الناس بعد تصفية المتسابقين، مؤكدا أن القاهرة هي أكبر محافظة تقدم منها متسابقين لدولة التلاوة.