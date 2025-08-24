كارثة تهدد السيدة الحامل.. أستاذ نسا وتوليد تكشف مفاجأة بشأن أقراص منع الحمل

قالت الدكتورة أميمة إدريس أستاذ أمراض النساء والتوليد إنه من المفترض أن تذهب المرأة إلى طبيب النساء قبل عملية الزواج، وذلك لأن هناك بعض الأشخاص يذهبون للحصول على أقراص منع الحمل من الصيدلية وهذا أمر كارثي.

أقراص منع الحمل

وأشارت أستاذ أمراض النساء والتوليد خلال حوار تليفزيوني ببرنامج «أنا وهو وهي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» إلى أن هناك سيدة حصلت على أقراص منع الحمل لمدة 5 سنوات، وعندما أرادت الحمل تفاجئت من التحاليل بأن زوجها من الأساس ليس لديه سائل منوي.

وشددت الدكتورة أميمة إدريس على ضرورة التوجه إلى المستشفى وعمل فحوصات قبل الزواج، وذلك حتى يتسنى للطبيب عرض ما إذا كان يعاني أحد من مشاكل أم لأ.