كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل جديدة عن انتخابات الأندية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال شوبير :"شوبير عن انتخابات الأندية ''وزارة الرياضة أكدت أن ما سيحدث سيكون اجتماع خاص وليس جمعية عمومية".

واضاف :"بالنسبة للأهلي سيكون 4000 عضو وإذا اكتمل هذا العدد فمن حق النادي إجراء الانتخابات بشكل طبيعي في أي وقت، الأهلي من الممكن أن يدعو لهذا الاجتماع الخاص في أي يوم بعد استلام هذه القرارات''.



وقد كشف الاعلامي أحمد شوبير تفاصيل جديدة بشان اللاعب احمد عبدالقادر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وقال شوبير :"ما تردد عن مشاركة أحمد عبد القادر لأول مرة غير صحيح محصلش لم يشارك حتى الآن في التدريب".

واضاف شوبير :"طب ليه ما أعرفش، هل من حقه يتدرب مع الفريق؟ آه طبعا، هو بييجي يدخل الجيم وبيشتغل لوحده زي الموظف اللي بيمضي عشان ما يتاخدش غياب ولما لاعيب الكرة يتحول لموظف بتبقى كارثة".