بث مباشر| الإعلامي أحمد موسى يوجه رسالة قوية لـ جماعة الإخوان على الهواء
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني لبحث سبل التعاون العسكري| صور
التنسيق الثلاثاء رسميا .. كليات المرحلة الثالثة وخطوات تسجيل الرغبات
عناية بالغة.. وزيرة التضامن تزور "بيت صغير" وتؤكد على تطوير منظومة رعاية الأطفال| صور
ضمير يقظ.. محافظ بني سويف يكرم مسعف وسائق أعادا 1.5 مليون جنيه لصاحبته
بيان من اتحاد السلة بشأن تعديل نظام دوري السوبر للرجال والسيدات والمرتبط
دعاء قضاء الدين .. بـ 15 كلمة يسدده الله عنك ولو كان بحجم جبل
حقيقة مشاركة أحمد عبد القادر لأول مرة في تدريبات الأهلي
وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة
انتقمت منه ومشيت في جنازاتهم.. اعترافات المتهمة بالتخلص من أسرة ديرمواس
بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية
الجاليات المصرية في العواصم الأوروبية أثبتت مسؤوليتهم الوطنية عبر وقفات سلمية مشرفة
شوبير عن انتخابات الأندية :وزارة الرياضة أكدت أن ما سيحدث سيكون اجتماع خاص وليس جمعية عمومية

علا محمد

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل جديدة عن انتخابات الأندية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال شوبير :"شوبير عن انتخابات الأندية ''وزارة الرياضة أكدت أن ما سيحدث سيكون اجتماع خاص وليس جمعية عمومية".

واضاف :"بالنسبة للأهلي سيكون 4000 عضو وإذا اكتمل هذا العدد فمن حق النادي إجراء الانتخابات بشكل طبيعي في أي وقت، الأهلي من الممكن أن يدعو لهذا الاجتماع الخاص في أي يوم بعد استلام هذه القرارات''.


وقد كشف الاعلامي أحمد شوبير تفاصيل جديدة بشان اللاعب احمد عبدالقادر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وقال شوبير :"ما تردد عن مشاركة أحمد عبد القادر لأول مرة غير صحيح محصلش لم يشارك حتى الآن في التدريب".

واضاف شوبير :"طب ليه ما أعرفش، هل من حقه يتدرب مع الفريق؟ آه طبعا، هو بييجي يدخل الجيم وبيشتغل لوحده زي الموظف اللي بيمضي عشان ما يتاخدش غياب ولما لاعيب الكرة يتحول لموظف بتبقى كارثة".

الإعلامي أحمد شوبير انتخابات الأندية وزارة الرياضة الأهلي الزمالك

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية

والد الطالبة عائشة

مينفعش أضرها.. والد الطالبة عائشة يتنازل عن البلاغ المقدم ضد زميلة ابنته

الطالبة سها نبيل ووالدتها

دموع وسجدة شكر.. كيف نجت سها نبيل من رحلة الموت بالأكاديمية الوهمية بسوهاج؟

وفد هندسة جامعة دمنهور

وفد طلابي من هندسة دمنهور يعرض مشروعات مبتكرة في ملتقى الابتكار المستدام بجامعة طنطا

الممرضة الراحلة

قنا .. وفاة ممرضة بأزمة قلبية مفاجئة بمستشفى قوص المركزي

بالصور

رسائل غامضة وصراعات نفسية.. تصاعد الإثارة في الحلقة الثانية من "Just You"

تارا عماد

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

صورة من اللقاء

تيمور والخطيب الأبرز| الوسط الفني يودع عدد من نجومه خلال أغسطس

نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

عودة شيرين وحسام حبيب

فقدت التعاطف.. هذا ما قاله اصدقاء شيرين بعد عودتها لـ حسام حبيب

صورة من اللقاء

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

حادث ابو تلات

كانت حاسة بحاجة.. تفاصيل نجاة مريم من حادث غرق أبو تلات بالإسكندرية

حادث ابو تلات

بنتي كانت هتروح مني.. والدة رانسى تكشف تفاصيل غرق الطالبات بشاطئ أبوتلات

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سيتى الثاني

