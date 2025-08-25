قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ بنك إنجلترا: الشيخوخة وتراجع القوى العاملة يهددان الاقتصاد البريطاني
6 عبادات عظيمة الثواب بين الأذان وإقامة الصلاة.. يغفل عنها الناس
بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
أسعار ومواصفات رينو داستر 2025 في السعودية | صور
لازاريني: غزة تعيش الجحيم.. والمجاعة تهدد مئات الآلاف
هل حلوى المولد النبوي تعتبر من الأصنام؟.. دار الإفتاء ترد
صفقة تبادل أسرى بين موسكو وكييف تعيد 146 عسكرياً روسياً بوساطة إماراتية
لماذا فقدنا لذة الصلاة؟.. 5 أسباب تساعدك على الخشوع ينبغي الأخذ بها
سعر أكبر عيار ذهب اليوم 25-8-2025
خطوات تسجيل رغبات طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2025 عبر هذا الرابط
ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على صنعاء إلى 6 قتلى و86 جريحاً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس المتهم المتحرش لفظيا بسيدة في القاهرة

محكمة
محكمة
رامي المهدي

قررت جهات التحقيق، حبس المتهم المتحرش لفظيًا بإحدى السيدات في القاهرة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قائد سيارة "بدون لوحات" بالتحرش بها لفظياً بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط السيارة "بدون لوحات معدنية ، وتبين أنها سيارة حديثة لم يتم تسجيلها " ، وقائدها محاسب ، مقيم بدائرة القسم ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.


 

جهات التحقيق المتحرش المتحرش لفظيًا اخبار الحوادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

سيارة وزير الكهرباء

عاجل | العربيات اتعجنت.. اللقطات الأولى لـ حادث وزير الكهرباء على صحراوي إسكندرية

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

الدكتور خالد أمين زارع

وشه متقطع ومش مرافق.. مفاجأة كبرى بحادث مستشفى سيد جلال

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية

محكمة - أرشيفية

شيكات تجاوزت المليار.. تأييد أحكام حبس شقيق الفنان عماد زيادة 12 سنة

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

ترشيحاتنا

حسام حبيب و شيرين عبد الوهاب

حسام حبيب: بنات شيرين عبد الوهاب لم يتركوها| خاص

محمود سعد

محمود سعد: معلوماتي عن أنغام باخدها من لسانها أو مديرة أعمالها

شادي شامل

العندليب كان ماشي على الموضة.. شادي شامل ينشر صوره نادره لعبد الحليم

بالصور

ما هي أجمل أسماء البنات في 2025؟

اجمل أسماء بنات 2025
اجمل أسماء بنات 2025
اجمل أسماء بنات 2025

فيديو

هل اعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام

هل أعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام.. صورة أثارت الجدل

بهاء الخطيب

وقع وهو بيلعب كورة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان بهاء الخطيب

علياء قمرون

مكنش قصدي وكنت عايزة أجهز نفسي.. اعترافات مثيرة للتيك توكر علياء قمرون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد