حبس المتهم المتحرش لفظيا بسيدة في القاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس المتهم المتحرش لفظيًا بإحدى السيدات في القاهرة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قائد سيارة "بدون لوحات" بالتحرش بها لفظياً بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط السيارة "بدون لوحات معدنية ، وتبين أنها سيارة حديثة لم يتم تسجيلها " ، وقائدها محاسب ، مقيم بدائرة القسم ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.



