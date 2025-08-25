الغندور يطرح سؤالا بشأن مباراة غزل المحلة والأهلي

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالا بشأن مباراة غزل المحلة والأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك









وكتب الغندور :" توقعاتكم لمباراة غزل المحلة و الاهلي علي ارض غزل المحلة و الحكم كابتن امين عمر و التوقع الصحيح هيكسب فانلة فريقه المفضل".

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا ثقيلًا، على غزل المحلة، مساء اليوم الاثنين، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري لموسم 2025-2026.





ودخل لاعبو الأهلي معسكراً مغلقاً بمحافظة كفر الشيخ، قبل التوجه الى المحلة، حيث أدي الفريق مرانه الأخير مساء أمس، تحت قيادة الجهاز الفني، لوضع اللمسات النهائية على خطة اللقاء.

حكم مباراة الأهلي وغزل المحلة

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكم مباراة الأهلي وغزل المحلة، التي تقام بينهما، على أرض الأخير، في بطولة الدوري المصري الممتاز.





وتقرر أن يكون حكم مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري المصري، هو أمين عمر، ويعاونه كل من، سمير جمال، وأحمد توفيق طلب، بينما يتولى إبراهيم محجوب مهمة الحكم الرابع، ويتواجد على تقنية الفيديو طارق مجدي، ويساعده يوسف البساطي.