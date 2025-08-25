قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
6 مزايا تأمينية يستفيد منها معلمو الحصة بالتربية والتعليم
الوطنية للصحافة: نتواصل مع الجهات المعنية لإعمال روح القانون والإفراج عن الزميل إسلام الراجحي
وزير الإسكان يختتم جولته بتفقد مكونات مشروع حدائق "تلال الفسطاط"
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: يجب إنهاء استخدام المجاعة كسلاح في الحرب
من الخوف إلى الإقبال.. رحلة السيارات الصينى من الظل إلى تربع عرش المبيعات بمصر
الاحتلال يواصل عرقلة دخول المساعدات إلى غزة رغم تزايد الحاجة الإنسانية
قرار عاجل ضد المتهمة بإنهاء حياة صغار دلجا الأشقاء بالمنيا.. تفاصيل
"اتحاد أمهات مصر" يشيد بحملة منع الممارسات الاحتكارية الخاصة بشراء الزي المدرسي
وزير الخارجية البلجيكي يهدد الائتلاف الحاكم إذا لم يتخذ أي إجراء للاعتراف بفلسطين
مرصد الأزهر يدين مجـ.زرة الاحتلال بمجمع ناصر الطبي في خان يونس
وزير التموين يشدد على سرعة إنجاز المستودع الاستراتيجي بالسويس وفق أعلى المعايير الفنية
محمد جبران : الرئيس السيسي وجه بسرعة إصدار قانون العمل الجديد
فن وثقافة

مكتبة مصر العامة تحصد المركز الأول في مسابقة الفيدك ماث الدولية "أذكى طفل في مصر"

جمال عاشور

تُوِّج الطالب سليمان أحمد سليمان بالمركز الأول المطلق على مستوى الجمهورية في المسابقة الدولية "فيدك ماث" (الرياضيات الهندية)، ليحمل عن جدارة لقب أذكى طفل في مصر، وسط إشادة واسعة من القائمين على المسابقة والمهتمين بمجال تنمية القدرات العقلية لدى النشء.

وأعربت عبير مصطفى طه، مدربة "الفيدك ماث" بالمكتبة، عن فخرها بهذا الإنجاز، مؤكدة أن مكتبة مصر العامة بالدقي تعمل على إعداد وتأهيل طلابها عبر برامج متخصصة تعتمد على أساليب علمية حديثة، وتوفر لهم بيئة تعليمية محفزة تساعدهم على التميز في مثل هذه المسابقات العالمية.

وأشارت إلى أن المكتبة حققت في السنوات الماضية عدة مراكز متقدمة في نفس المجال، ما يعكس استمرارية النجاح وجودة التدريب المقدم.

وتُعتبر رياضيات الفيدا من أبرز أنظمة الحساب العقلي عالميًا، حيث كشفت الدراسات أنها أسرع من الطرق التقليدية بنسبة تصل إلى 1700%، مما يجعلها أداة فعّالة لتطوير قدرات الطلاب الذهنية، إذ تسهم في:

القضاء على رهبة مادة الرياضيات وتحويلها إلى تجربة ممتعة.

تحسين الأداء الأكاديمي بشكل عام.

تعزيز القدرات العقلية والذكاء وتنشيط الدماغ.

رفع سرعة ودقة الحسابات.

تقوية الذاكرة وبناء الثقة بالنفس.

تطوير عمل جانبي الدماغ الأيمن والأيسر وتنمية التفكير الإبداعي.


وتؤكد مكتبة مصر العامة بالدقي أن برامجها في مجال الحساب العقلي لا تقتصر على تعليم مهارات رياضية فقط، بل تهدف إلى بناء شخصية متكاملة للطلاب، تجمع بين الثقة بالنفس، والقدرة على التفكير النقدي والإبداعي، والاستعداد لمواجهة تحديات المستقبل.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لرؤية المكتبة في أن دورها لا يقتصر على نشر الثقافة والمعرفة التقليدية، بل يمتد ليشمل إعداد جيل جديد من الموهوبين والمتميزين القادرين على المنافسة في المحافل المحلية والدولية، بما يرسخ مكانتها كمؤسسة رائدة في خدمة المجتمع وتنمية قدراته البشرية.

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

أسعار الدواجن

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

صور الأقمار الصناعية

وفاة اسرة ديرمواس بالتسمم

اجازات رسمية 2025

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

كيفية الاحتفال بذكرى المولد

(البحوث الإسلامية) يعقد مقابلات شخصيَّة لاختيار مديري الدعوة والتوجيه بعدد من مناطق الوعظ

مفتي الجمهورية يلتقي نخبة من علماء تايلاند في أقدم مسجد سُنّي بالمملكة ويبعث بسبع رسائل جامعة

محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بالمركز التكنولوجي بالديوان العام

محافظ الشرقية

حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحلقة السمك في الزقازيق

جانب من الحملة

خبراء يكشفون عن فاكهة خارقة لتعزيز صحة القلب

خبراء يكشفون عن فاكهة خارقة لتعزيز صحة القلب

طريقة عمل مكرونة بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية

طريقة عمل مكرونه بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية

لقطة من الفيديو

بيضربوا الناس بالقلم.. الداخلية تفحص فيديو لشابين بموتوسيكل يعتدون على المواطنين

