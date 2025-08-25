مكتبة مصر العامة تحصد المركز الأول في مسابقة الفيدك ماث الدولية "أذكى طفل في مصر"

تُوِّج الطالب سليمان أحمد سليمان بالمركز الأول المطلق على مستوى الجمهورية في المسابقة الدولية "فيدك ماث" (الرياضيات الهندية)، ليحمل عن جدارة لقب أذكى طفل في مصر، وسط إشادة واسعة من القائمين على المسابقة والمهتمين بمجال تنمية القدرات العقلية لدى النشء.

وأعربت عبير مصطفى طه، مدربة "الفيدك ماث" بالمكتبة، عن فخرها بهذا الإنجاز، مؤكدة أن مكتبة مصر العامة بالدقي تعمل على إعداد وتأهيل طلابها عبر برامج متخصصة تعتمد على أساليب علمية حديثة، وتوفر لهم بيئة تعليمية محفزة تساعدهم على التميز في مثل هذه المسابقات العالمية.

وأشارت إلى أن المكتبة حققت في السنوات الماضية عدة مراكز متقدمة في نفس المجال، ما يعكس استمرارية النجاح وجودة التدريب المقدم.

وتُعتبر رياضيات الفيدا من أبرز أنظمة الحساب العقلي عالميًا، حيث كشفت الدراسات أنها أسرع من الطرق التقليدية بنسبة تصل إلى 1700%، مما يجعلها أداة فعّالة لتطوير قدرات الطلاب الذهنية، إذ تسهم في:

القضاء على رهبة مادة الرياضيات وتحويلها إلى تجربة ممتعة.

تحسين الأداء الأكاديمي بشكل عام.

تعزيز القدرات العقلية والذكاء وتنشيط الدماغ.

رفع سرعة ودقة الحسابات.

تقوية الذاكرة وبناء الثقة بالنفس.

تطوير عمل جانبي الدماغ الأيمن والأيسر وتنمية التفكير الإبداعي.



وتؤكد مكتبة مصر العامة بالدقي أن برامجها في مجال الحساب العقلي لا تقتصر على تعليم مهارات رياضية فقط، بل تهدف إلى بناء شخصية متكاملة للطلاب، تجمع بين الثقة بالنفس، والقدرة على التفكير النقدي والإبداعي، والاستعداد لمواجهة تحديات المستقبل.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لرؤية المكتبة في أن دورها لا يقتصر على نشر الثقافة والمعرفة التقليدية، بل يمتد ليشمل إعداد جيل جديد من الموهوبين والمتميزين القادرين على المنافسة في المحافل المحلية والدولية، بما يرسخ مكانتها كمؤسسة رائدة في خدمة المجتمع وتنمية قدراته البشرية.