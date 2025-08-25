وزير التموين يجتمع مع رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية لمتابعة خطط التطوير

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع الكيميائي صلاح فتحي رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، لبحث الموقف التنفيذي وخطط التحديث والتطوير المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على متابعة أداء الشركات التابعة وتطوير منظومة الصناعات الغذائية الاستراتيجية.

جاء ذلك بحضور كل من اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء ناجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التموين خطط تطوير وتحديث خطوط الإنتاج بالمصانع التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية، سواء العاملة في إنتاج السكر من القصب أو البنجر، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل، وتحسين جودة المنتج النهائي، وزيادة القدرة الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي من السكر التمويني والحر، مع تقليل نسب الفاقد.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن تطوير شركات الصناعات الغذائية، وعلى رأسها شركة السكر، يمثل أولوية قصوى لدعم احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية، وتحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والاستيراد، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للدولة.

كما تناول الاجتماع الإجراءات التي تتخذها الشركة في إطار خطط التوافق البيئي، والالتزام بأعلى معايير الاستدامة في العمليات الإنتاجية.

