وزير التموين يعقد اجتماعًا موسعًا مع رؤساء شركات المضارب لضمان انتظام إنتاج الأرز

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على المتابعة الدورية لمنظومة عمل شركات المضارب التابعة وضمان انتظام إنتاج الأرز وتوفيره للمواطنين، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مجالس إدارات شركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك لمراجعة الموقف التنفيذي وخطط العمل خلال المرحلة المقبلة.

استعرض الوزير خلال الاجتماع موقف الإنتاج والتوريد، وآليات تعزيز كفاءة التشغيل بما يضمن استقرار الأسواق وتوفير سلعة الأرز بجودة وأسعار مناسبة للمواطنين، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر بين الوزارة والشركات التابعة لضمان انسيابية حركة السلع وتوافر المخزون الاستراتيجي، كما وجه بضرورة العمل على زيادة معدلات الإنتاج وتطوير آليات الإدارة بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو تعزيز الأمن الغذائي.

وتعد شركات المضارب التابعة إحدى الركائز الأساسية في المنظومة التموينية، حيث تقوم بدور محوري في توفير سلعة الأرز باعتبارها سلعة استراتيجية رئيسية تمس حياة كل أسرة مصرية، وتعمل هذه الشركات على إنتاج الأرز بجودة عالية وبأسعار مناسبة، بما يضمن إتاحته بكميات كافية في منافذ البيع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكذلك من خلال المبادرات والمنافذ المتنوعة مثل “أسواق اليوم الواحد”.

ويسهم هذا الدور الحيوي في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التوازن في السوق، من خلال طرح منتجات مطابقة للمواصفات القياسية وبجودة تليق بالمواطن المصري، إلى جانب الحفاظ على استقرار الأسعار بما يخفف الأعباء عن كاهل المستهلك.

وأكد وزير التموين في ختام الاجتماع أن الوزارة ماضية في خططها لضبط المنظومة وتوفير احتياجات المواطنين من الأرز بشكل منتظم، مع المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء لضمان تحقيق أفضل النتائج بما يخدم الصالح العام ويحافظ على استقرار السوق.

وحضر الاجتماع من الوزارة، اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، والدكتور علاء ناجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي باسم الوزارة. كما حضر من جانب الشركة القابضة وشركات المضارب، الأستاذ عادل الخطيب العضو المنتدب لشئون المطاحن والمضارب والسلع بالشركة القابضة، واللواء طارق رحال رئيس مجلس إدارة شركة مضارب رشيد، والمهندس محمد معوض رئيس مجلس إدارة شركة مضارب البحيرة، والمحاسب محمود فؤاد أبو بطه رئيس مجلس إدارة شركة مضارب كفر الشيخ، واللواء خالد سعد غانم رئيس مجلس إدارة شركة مضارب الغربية، والمهندس أحمدي معيش رئيس مجلس إدارة شركة مضارب الشرقية، والمحاسب هاني المنياوي رئيس مجلس إدارة شركة مضارب الدقهلية، والمهندس محمد الغريبي رئيس مجلس إدارة شركة مضارب دمياط وبلقاس، والمهندس هاني فتحي عبد العاطي العضو المنتدب التنفيذي لشركة تسويق الأرز.

⸻