شبهة جنائية.. العثور على جثة فتاة في عزبة نايف ببني سويف

عثر أهالي عزبة نايف التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، اليوم، على جثمان فتاة، في ظروف غامضة، وبها شبهة جنائية.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، إخطارًا بالواقعة، ووجهت بسرعة انتقال سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل الجثة إلى مستشفى الواسطى المركزي.

واستقبل المستشفى جثمان فتاة تُدعى «منة. ص»، تبلغ من العمر 20 عامًا، تم العثور عليها بعزبة نايف، وتم استدعاء الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية.

فيما بدأت أجهزة البحث الجنائي في بني سويف، تحريات موسعة؛ لكشف ملابسات الواقعة والوقوف على تفاصيلها.