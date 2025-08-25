غدا.. مركز دعم الابتكار بالأزهر يطلق دعم ذوي الهمم

يطلق مركز دعم الإبداع والابتكار وريادة الأعمال بالأزهر ملتقاه الثقافي والفني الثالث تحت عنوان "قادرون باختلاف في حب مصر"، وذلك غدا الثلاثاء الموافق 26 أغسطس 2025، بمقر مركز الأزهر للمؤتمرات.

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار تمكين ودمج ذوي الهمم، من خلال تعزيز مواهبهم، وتنمية مهاراتهم الفنية والحرفية، وتعميق قيم الولاء والانتماء لديهم، بما يضمن مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية وبناء الوطن.

ويأتي هذا الملتقى في إطار تفعيل المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تستهدف تأهيل المواطن المصري لمواجهة التحديات المعاصرة، وبناء شخصية متكاملة واعية. كما يُجسّد الملتقى التزام الأزهر الشريف بمبادرته "كلنا واحد لدعم ذوي الهمم"، والتي تهدف إلى اكتشاف ورعاية ودعم وتأهيل الموهوبين والنوابغ من ذوي الهمم داخل الأزهر وخارجه.

ويشهد الملتقى عددًا من الفعاليات المتنوعة التي تعزز الجانب الفني والثقافي لدى ذوي الهمم، منها ندوة وطنية ودينية، ومرسم حر لتنمية الثقة بالنفس وتحقيق الدمج مع فنانين محترفين، إلى جانب معرض فني لعرض إبداعاتهم، وورش عمل فنية وحرفية تهدف إلى تدريبهم وتأهيلهم للمشروعات الريادية، خاصة في الحرف التراثية. كما يتضمن الملتقى مسابقات ثقافية وترفيهية لتحفيز المشاركة والاندماج.