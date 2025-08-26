أسوأ انطلاقة بالدوري في تاريخ بيراميدز بطل أفريقيا ..إعلامي يكشف التفاصيل

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي علي أسوأ انطلاقة بالدوري في تاريخ بيراميدز بطل أفريقيا، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أسوأ انطلاقة في تاريخ بيراميدز بطل أفريقيا في الدوري منذ تغيير الأسم إلي بيراميدز بعد 4 مباريات ".

وأضاف :"موسم 2018 - 2019 = 10 نقاط

موسم 2019 - 2020 = 8 نقاط

موسم 2020 - 2021 = 7 نقاط

موسم 2021 - 2022 = 10 نقاط

موسم 2022 - 2023 = 8 نقاط

موسم 2023 - 2024 = 10 نقاط

موسم 2024 - 2025 = 7 نقاط

موسم 2025 - 2026 = 5 نقاط".

كما علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد علي فوز مودرن سبورت على بيراميدز ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته على فيسبوك: "تعثرات "السماوي" تستمر!".

وأكد عبدالظاهر السقا المدير الرياضي لنادي مودرن سبورت ، أن القرعة كانت بالنسبة لفريقه تحدى كبير لخوض أربع مباريات صعبة أمام الأهلي والزمالك وبيراميدز والاتحاد في بداية الدوري.

وواصل عبدالظاهر السقا في تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم ، الذي يذاع على قناة الحياة أن الفوز على بيراميدز نقطة فارقة في مشوار الفريق في الدوري، ولكن مازال المشوار طويلا في الدوري.