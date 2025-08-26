قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مستقبل الطلاب بـ2500 جنيه.. موظفان في مدرسة بالوراق يبيعان أوراق إجابات الامتحانات
مأساة دلجا بالمنيا.. زوجة الأب وضعت السم في الخبز لإنهاء حياة زوجها وأبنائه
طليقة عاطف كامل الأولى: علاقتنا كلها ود واحترام.. ومات بسبب حكم لـ طليقته الثانية
مصادر تكشف الجدول الزمنى للترشح وإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب
أمطار رعدية وارتفاع نسب الرطوبة.. الأرصاد تعلن مفاجأة لمدة أسبوع
بداية من الشهر المقبل.. تقنين أنماط عمل جديدة أبرزها الدليفري وفري لانسر
الكلوروفينابير السبب.. مفاجأة جديدة بقضية مقتل أب وأطفاله الستة على يد زوجته بالمنيا
توفيق عبد الحميد: شقتي مقفولة من 15 سنة ومع ذلك دفعت الفواتير واتغرمت 20 ألف جنيه
زوجة الأب والعيش المسموم.. القصة الكاملة لمجـ.ـزرة عائلية في المنيا راح ضحيتها 6 أطفال ووالدهم| خبراء السموم يكشفون سر تأثيره ومحاولة الإنقاذ
التعليم العالي: انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية السبت.. أماكن التقديم
الجامع الأزهر ينظم أمسية دينية ضمن احتفالاته بالمولد النبوي.. ورئيس الجامعة يدعو للتأسي بالسنة النبوية
إيران: اتهامات أستراليا لنا مرفوضة وندرس الرد على قرارها بطرد سفيرنا
برلماني: استمرار الجرائم الإسرائيلية وصمت المجتمع الدولي يهددان استقرار المنطقة

أيمن محسب، عضو مجلس النواب
أيمن محسب، عضو مجلس النواب
أميرة خلف

أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من استهداف المستشفيات والمراكز الطبية، إلى حصار شامل يرقى إلى سياسة إبادة جماعية بالتجويع والحرمان من الدواء والوقود، مؤكدا أن ما يحدث يمثل انتهاكا صارخا لكل المواثيق الدولية، ووصمة عار في جبين الإنسانية.

وقال “محسب”  إن الصمت العالمي المريب إزاء هذه المذابح يرقى إلى درجة التواطؤ، موضحا أن القوى الكبرى التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان تقف عاجزة أو مترددة أمام وقف آلة الحرب الإسرائيلية، بل وتسمح باستمرار عرقلة كل محاولات الوسطاء لفرض هدنة إنسانية وفتح الطريق أمام مسار سياسي جاد لحل الأزمة.

وشدد وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على أن سياسات الاحتلال القائمة على البطش والتهجير والحصار لن تجلب له الأمن أو الاستقرار، بل ستزيد من حالة الغليان والانفجار في المنطقة، قائلا: "لا يمكن لأي مشروع للسلام أو أي محاولة لتحقيق الاستقرار أن تنجح دون الاعتراف بالحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأشار “محسب” إلى أن استمرار إسرائيل في التمسك بأحلام "إسرائيل الكبرى" وفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة لن يؤدي إلا إلى المزيد من سفك الدماء وخلق أجيال جديدة تعيش على مشاعر الغضب والانتقام، مؤكدا أن السلام الحقيقي لا يتحقق بالحصار أو الاحتلال وإنما بالعدالة، والتخلي عن أوهام التوسع التي تجاوزها الزمن.

وطالب "محسب"، المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته الأخلاقية والقانونية والضغط الجاد لوقف العدوان ورفع الحصار فورا، والبدء في إطلاق عملية سياسية شاملة تعيد الحقوق لأصحابها، مؤكدا أن مصر ستظل حريصة على القيام بدورها المحوري في دعم القضية الفلسطينية، وإبراز أن لا أمن ولا استقرار في الشرق الأوسط دون حل عادل ودائم ينهي معاناة الشعب الفلسطيني ويمنحه حقه الكامل في تقرير مصيره.

