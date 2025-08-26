كيف يكون الأب والأم مصدر ثقة وأمان لأولادهم؟.. استشاري تربوي توضح

قدمت الدكتورة ريموندا رؤوف، الاستشاري التربوي والصحة النفسية، روشتة وعدة نصائح لكيف يكون الأب والأم مصدر ثقة لأولادهم.

وقالت الدكتورة ريموندا رؤوف، خلال حوارها ببرنامج صباح الخير يا مصر، على قناة الأولى : لتحقيق الأمان بين الأب والأم والأولاد هناك عدة نقاط رئيسية يجب الوصول إليها أولها هو الحب غير المشروط، وحب الأطفال دائمًا مها حصل ومهما عملوا.

وأضاف: أعطيهم الأمان وأؤكد لهم أنني معهم دائما في مشاعرهم حتى المشاعر التي بها إحباط، معاهم دائما وقت الحزن والغضب والقلق، متابعة: أعطيهم الأمان أنني أكون معهم وقت المشكلات.

واسترسلت: لو عرفنا كل هذه المعاني وطبقناها مع أولادنا من وهما صغيرين لحد ما يكبروا هنقعد نفهم معنى الأمان ونطبقه بشكل أحسن مع ولادنا.