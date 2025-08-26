قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 3700 طن مساعدات في «زاد العزة» الـ 23 إلى غزة
خطر قادم.. هل يهدد ظهور النينيا نصف الكرة الأرضية هذا الشتاء؟
حقيقة صرف منح مالية من وزارة التضامن بمناسبة العام الدراسي
برلماني: اعتقال أحمد عبد القادر في بريطانيا انحياز مرفوض للإخوان
غلق عدد من الشواطئ في مختلف المحافظات حفاظًا على أرواح المواطنين والحد من حوادث الغرق المتكررة
صحة غزة: ارتفاع ضحايا الاحتلال امام مراكز توزيع المساعدات إلى 2140 شهيدًا
الإحصاء: 153.3% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية للإمارات خلال النصف الأول من 2025
قوافل زاد العزة تواصل العبور إلى قطاع غزة وسط تزايد عدد الشاحنات
معلومات الوزراء: 38% من الكنديين و49% من الأمريكيين يعتبرون العمليات الإسرائيلية في غزة إبادة جماعية
حماس : اقتحامات الضفة الغربية تعبر عن نهج الاحتلال التدميري الاستئصالي
بعد عودتها إلى مصر.. رسالة مؤثرة من نجل شقيقة أنغام
نواب وأحزاب يدينون اعتقال "ميدو": انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.. وانحياز من السلطات البريطانية لأجندات الجماعة الإرهابية.. ومطالب بالإفراج الفوري عنه
توك شو

كيف يكون الأب والأم مصدر ثقة وأمان لأولادهم؟.. استشاري تربوي توضح

إسراء صبري

قدمت الدكتورة ريموندا رؤوف، الاستشاري التربوي والصحة النفسية، روشتة وعدة نصائح لكيف يكون الأب والأم مصدر ثقة لأولادهم.

وقالت الدكتورة ريموندا رؤوف، خلال حوارها ببرنامج صباح الخير يا مصر، على قناة الأولى : لتحقيق الأمان بين الأب والأم والأولاد هناك عدة نقاط رئيسية يجب الوصول إليها أولها هو الحب غير المشروط، وحب الأطفال دائمًا مها حصل ومهما عملوا.

وأضاف: أعطيهم الأمان وأؤكد لهم أنني معهم دائما في مشاعرهم حتى المشاعر التي بها إحباط، معاهم دائما وقت الحزن والغضب والقلق، متابعة: أعطيهم الأمان أنني أكون معهم وقت المشكلات. 

واسترسلت: لو عرفنا كل هذه المعاني وطبقناها مع أولادنا من وهما صغيرين لحد ما يكبروا هنقعد نفهم معنى الأمان ونطبقه بشكل أحسن مع ولادنا.

