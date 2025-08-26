غلق وتشميع لمحلات مخالفة وضبط وإعدام 144 كجم لسلع غذائية منتهية الصلاحية بأسوان

جهود مكثفة يتم تنفيذها فى سلسلة من الحملات المكبرة لضبط الأسواق والأسعار ورفع الإشغالات ، مع مراجعة تراخيص المحلات ، وأماكن بيع وتوزيع حلوى المولد النبوى الشريف ، فضلاً عن مختلف الأنشطة التجارية وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بشأن تشديد الرقابة التموينية من خلال الحملات المتتالية الصباحية والمسائية للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والسلع الغذائية ، وخاصة خلال الفترة الحالية التى تشهد الإستعداد للإحتفال بالمولد النبوى .

وفى هذا الصدد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة سيد سعدى بتنفيذ حملة أسفرت عن غلق 13 محل ومطعم مخالف ، وضبط وإعدام 14 كجم من المخبوزات والسلع مجهولة المصدر ، مع تحرير 7 محاضر لمنتجات منتهية الصلاحية ومزاولة نشاط بدون ترخيص ، علاوة على رفع 22 حالة إشغال متنوعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، وقد شهدت الحملة مشاركة لنواب رئيس المدينة ، ومسئولى تراخيص المحلات العامة والصحة والتموين والبيئة والإشغالات .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بتنظيم حملة مكبرة على الأسواق ، وأسفرت جهود الحملة عن إعدام 130 كجم من الأغذية المختلفة للتغير فى خواصها الطبيعية ، وتحرير 5 محاضر للنظافة العامة وعدم حمل شهادة صحية ، مع مصادرة 34 من المضبوطات المتعددة ، وشارك فى الحملة نواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء ، علاوة على المسئولين بمكتب الصحة وشرطة المرافق ، وتم إتخاذ اللازم تجاه المخالفين .

ضبط الأسواق

هذا ومن أجل إضفاء الشكل الجمالى والحضارى ، وإحياء منطقة أرض المعارض بالمسلة ، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب الأسوانى .

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لمديرية الإسكان بإعداد تصميم متكامل ونموذجى لإقامة سلسلة من الكرفانات أو المحلات الخفيفة بالسور الأمامى ، على أن يراعى فيها توحيد الشكل وفقاً للهوية البصرية للمحافظة ، وذلك بهدف الإستثمار الأمثل لهذه المنطقة ، وبما يساهم فى توفير إحتياجات المواطنين المترددين على مستشفى المسلة التخصصى ومقابر السيد البدوى ، وأيضاً المناسبات المختلفة التى تشهدها هذه المنطقة الحيوية .