استمرار جهود الإنقاذ النهري للعثور على جثمان شاب غريق في نيل إسنا

تتواصل جهود فرق الإنقاذ النهري بمحافظة الأقصر للعثور على جثمان الشاب كيرلس عماد زكريا، 19 عاماً، من مدينة أرمنت الوابورات، والذي لقي مصرعه غرقاً في مياه نهر النيل بمدينة إسنا جنوب المحافظة، في واقعة مأساوية أثارت الحزن بين الأهالي.

وتعود تفاصيل الحادث إلى سقوط الشاب من فوق سطح مركب دهبية يعمل عليها أثناء قيامه بأعمال الصيانة كونه يعمل في مهنة النقاشة، حيث انزلقت قدماه ليسقط في النهر ويختفي عن الأنظار في لحظات.

وعقب الحادث، انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع البلاغ بقيادة اللواء محمد رفعت، مساعد مدير أمن الأقصر، والمقدم محمد ماهر، نائب مأمور مركز شرطة إسنا، والمقدم محمد المغربي، رئيس مباحث المركز، إضافة إلى النقيبين محمود وصفي وعبد الله عمران، معاوني المباحث، كما حضر الرائد عبد الحميد حبيب، رئيس قسم الحماية المدنية، والنقيب أحمد الباز، رئيس قسم المسطحات المائية والإنقاذ النهري.

ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من فرق الإنقاذ النهري التي بدأت على الفور في تمشيط مجرى النيل بمحيط الواقعة بحثاً عن الجثمان، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تحرير المحضر اللازم ومباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية