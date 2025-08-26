قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
معارك لا أساس لها.. الوطنية للإعلام: لجنة الدراما بالإذاعة لم تتشكل بعد ولا وجود لحسام عقل بها
عدد أيام إجازة المولد النبوي بعد قرار رئيس الوزراء
انطلاق محادثات جنيف بين إيران والترويكا الأوروبية وسط تهديدات بالعقوبات
الإستعانة بمعلمي الحاسب الآلي لتدريس الرياضيات لسد العجز في مدارس الشرقية
10 معجزات صاحبت مولد النبي.. لا يعرفها كثيرون
مرصد الأزهر يدين حرق مرشحة يمينية للكونجرس للمصحف لدعم حملتها الانتخابية
الوزراء: تزايد الدعم الدولي الشعبي للاعتراف بدولة فلسطين
وزير خارجية إيران: مستعدون للدخول في مفاوضات عادلة ومنصفة بشأن الملف النووي
وزيرة التنمية المحلية توجه بتفعيل مبادرة الحد من الأكياس البلاستيكية بشرم الشيخ
بـ 60 ثانية وكيس شيبسي | طفلة تجتاح السوشيال ميديا لسبب مذهل
انفجار غضب شعبي في إسرائيل .. المتظاهرون يغلقون الطرق السريعة للمطالبة بوقف الحرب | صور
النائب محمد أبو العينين وأسرة العاملين بـ "صدى البلد" ينعون المخرج الراحل هاني المهدي
دخول 24 مدرسة جديدة الخدمة في المنيا

مجلس تنفيذي المنيا
مجلس تنفيذي المنيا
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد في 20 سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى دخول 24 مدرسة جديدة الخدمة هذا العام، ليصل إجمالي عدد المدارس بالمحافظة إلى 3251 مدرسة تضم أكثر من 1760 مبنى مدرسي، بما يساهم في تقليل الكثافات داخل الفصول وتوفير خدمة تعليمية متميزة بجميع مراكز المحافظة.

جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ اجتماع المجلس التنفيذي، بحضور نائبه الدكتور محمد أبو زيد، واللواء أ.ح.د محمد محمود أنيس السكرتير العام، واللواء أ.ح أحمد جميل السكرتير المساعد، و العقيد أ.ح محمد أبو زيد مساعد المستشار العسكري للمحافظة، وممثلي مديرية الأمن، والنائب مجدي ملك عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية وممثلى الهيئات والشركات .

وفي مستهل الاجتماع، رحب المحافظ باللواء محمد أنيس السكرتير العام الجديد، متمنيًا له التوفيق، ومؤكدًا أهمية العمل بروح الفريق الواحد للدفع بعجلة التنمية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

استعدادات العام الدراسي 

وأوضح المحافظ أنه تم عقد اجتماعات تنسيقية مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية والجهات المعنية للانتهاء من كافة الاستعدادات قبل بدء الدراسة، موجهاً بالتأكد من جاهزية المدارس وصيانة المباني والمقاعد، واستكمال أعمال النظافة والانضباط منذ اليوم الأول للدراسة. كما شدد على أهمية التوسع في إنشاء المدارس الجديدة وتنفيذ الإحلال والتجديد للمدارس القائمة لخفض الكثافات داخل الفصول وفق رؤية مصر 2030.

كما وجه المحافظ مديرية التموين بالتوسع في إقامة معارض “أهلاً مدارس” بجميع المراكز بالتعاون مع الوحدات المحلية، ومتابعة أسعار المنتجات المعروضة، مع التركيز على اختيار أماكن مناسبة للتيسير على المواطنين، ودعم المعارض بالمنتجات المحلية.

من جانبه، استعرض صابر زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، خطة المديرية لاستقبال العام الدراسي، موضحًا أنه سيتم استكمال إجراءات تعيين 1500 معلم مساعد لسد العجز بالمدارس، ودعم العملية التعليمية بـ 32 ألف مقعد جديد و 1635 سبورة، فضلًا عن تنفيذ صيانة وإحلال لـ 68 مدرسة جزئيًا و 28 مدرسة كليًا بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة.

كما وافق المجلس التنفيذي على تخصيص عدد من قطع الأراضي لإقامة مشروعات خدمية وتعليمية جديدة، شملت تخصيص أراضٍ بسمالوط ومطاي لإقامة وحدة بيطرية وإدارة للتضامن الاجتماعي، والموافقة على طلبات أهالي العدوة بإنشاء مكاتب بريد جديدة، بالإضافة إلى تخصيص مساحات لإقامة مدارس جديدة بمراكز مغاغة وأبوقرقاص وديرمواس وسمالوط، إلى جانب معهد أزهري ابتدائي.

وفي ختام الاجتماع، أشار الدكتور جمال شحاتة، رئيس مجلس الأمناء بمديرية التربية والتعليم، إلى أنه تم اتخاذ إجراءات لإنشاء صناديق خاصة داخل كل مدرسة لدعم أعمال الصيانة وتوفير الدعم المالى للعمالة داخل المدارس .

