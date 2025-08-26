أنيس سكرتيرا عاما لمحافظة المنيا.. ويؤكد: ترسيخ مبدأ العمل بروح الفريق

تسلَّم اللواء أركان حرب دكتور محمد أنيس، مهام عمله سكرتيرًا عامًا لمحافظة المنيا، حيث عقد لقاءً مع مديري إدارات الديوان العام للتعرف على طبيعة عمل كل إدارة واختصاصاتها والمهام المكلفة بها.

العمل بروح الفريق

وخلال اللقاء، أكد السكرتير العام أهمية ترسيخ مبدأ العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز التعاون بين الإدارات المختلفة لتحقيق أفضل النتائج، مشددًا على ضرورة مواكبة التطوير المستمر وتطبيق أحدث التقنيات لرفع كفاءة الأداء وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

ويمتلك اللواء محمد أنيس رصيدًا علميًا ومهنيًا متميزًا، حيث حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية، وبكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس، إلى جانب دبلوم إدارة الموارد البشرية، ودبلوم إدارة الأزمات، وزمالة كلية الدفاع الوطني من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، بالإضافة إلى حصوله على درجة الدكتوراه في الإعلام من كلية الإعلام بجامعة القاهرة.

وخلال مسيرته العملية، تقلد عدة مناصب قيادية، من بينها رئيس حي الزاوية الحمراء وحي عابدين بمحافظة القاهرة، ثم سكرتير عام مساعد محافظة مطروح، وسكرتير عام محافظة الوادي الجديد، فضلًا عن عمله سكرتيرًا عامًا لمحافظة الإسماعيلية منذ سبتمبر 2021، حيث أظهر كفاءة عالية في إدارة الشؤون المحلية.

كما اكتسب خبرة دولية مميزة خلال عمله كضابط اتصالات بقوات التحالف في تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية، وضابط معلومات وتخطيط بمركز إدارة الأزمات.