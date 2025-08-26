المركزي المصري يطلق صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي لتعزيز التواصل مع الجمهور

أطلق البنك المركزي المصري صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك استمرارًا في تعزيز التواصل مع الجمهور واطلاعهم على كافة المستجدات أولًا بأول.

وقال البنك المركزي المصري في بيان مقتضب إنه يمكن للجمهور الاطلاع على آخر أخبار البنك، وقراراته، والتقارير الاقتصادية، يمكنكم متابعة الصفحات الرسمية على المنصات التالية:

فيسبوك

https://www.facebook.com/centralbankofegypt

إنستغرام

https://www.instagram.com/centralbankofegypt_

لينكدإن

https://www.linkedin.com/company/cbe

يوتيوب

https://www.youtube.com/channel/UCbhVQMTRx1CeipFlSn6g81Q

الموقع الإلكتروني

https://www.cbe.org.eg