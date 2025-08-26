قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

فرحات: مصر لن تتهاون في الدفاع عن مواطنيها بالخارج.. وكرامة المصريين خط أحمر

الدكتور رضا فرحات
الدكتور رضا فرحات
عبد الرحمن سرحان

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن اعتقال الشاب المصري الوطني أحمد عبد القادر "ميدو"، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج من قبل السلطات البريطانية يعد تطورا خطيرا يمثل مساسا مباشرا بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويكشف بوضوح التناقض بين الشعارات التي ترفعها بريطانيا حول حماية الديمقراطية وحرية الرأي، وبين ممارساتها الفعلية على أرض الواقع.

وأوضح فرحات أن أحمد عبد القادر مارس حقه الطبيعي والمشروع في التعبير عن رأيه وانتمائه لوطنه، مؤكدا أن اعتقاله لا يمكن تفسيره إلا باعتباره استهدافا للشباب المصري الواعي الذي يدافع عن صورة دولته، ويقف في مواجهة حملات التضليل التي تسعى جماعة الإخوان الإرهابية إلى بثها عبر منصات الغرب.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن مثل هذه الإجراءات تعكس ازدواجية المعايير التي اعتادت بعض الدول الغربية اتباعها، حيث يتم التضييق على الأصوات الوطنية المخلصة في حين تفتح الأبواب على مصراعيها أمام جماعات متطرفة تسعى للنيل من استقرار الدولة المصرية، مشددا على أن حرية الرأي لا تتجزأ، وأن تكميم الأفواه الوطنية في الخارج لا يخدم سوى أجندات مشبوهة.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن المصريين بالخارج يشكلون جسرا مهما للقوة الناعمة المصرية، وأن نشاطهم في تأسيس كيانات وطنية تدافع عن الدولة وترد على الأكاذيب يعزز من مكانة مصر وصورتها، معتبرا أن استهداف رموز هذه الجهود هو محاولة لعرقلة النجاحات المصرية وتشويه الحقائق.

وشدد اللواء الدكتور رضا فرحات على ضرورة الإفراج الفوري عن البطل المصري أحمد عبد القادر، باعتباره لم يرتكب جرما سوى دفاعه عن بلده وصورتها في الخارج، ووقوفه إلى جانب سفارات مصر في مواجهة حملات التشويه التي يقودها الخونة والمرتزقة من فلول جماعة الإخوان مشيرا إلى أن عبد القادر يمثل نموذجا للشاب الوطني الذي سخر نفسه لحماية اسم مصر ومؤسساتها في الخارج، وهو ما يجعل اعتقاله خطوة غير مبررة تستهدف روح الوطنية المصرية، وتكافئ أعداء الدولة على حساب أبنائها المخلصين.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن الدولة المصرية تقف بجميع مكوناتها إلى جانب أبنائها في الخارج، وترفض أي انتهاك يطالهم، مشددا على ضرورة أن تعيد السلطات البريطانية النظر في هذا الموقف غير المبرر وأن تطلق سراح أحمد عبد القادر فورا، بعيدا عن أي حسابات سياسية ضيقة تخدم جماعات لفظها الشعب المصري وأسقط مشروعها الإرهابي كما لفت إلى أن مصر لن تتهاون في الدفاع عن مواطنيها وكرامتهم، وأن أي اعتداء عليهم يمثل اعتداء مباشرا على كرامة الدولة المصرية.

الشاب المصري الوطني أحمد عبد القادر ميدو اللواء الدكتور رضا فرحات حزب المؤتمر

