عطيتو: عودة إمام عاشور هتظبط فرقة الأهلي

علق محمد عطيتو المحلل الرياضي ، علي عودة إمام عاشور بعد إصابته لـ فريق النادي الأهلي بعد غياب طويل.

وقال عطيتو، في تصريحات إذاعيه: “عودة إمام عاشور هتظبط فرقة الأهلي.. والفريق هيظهر بشكل أحسن”.

وكشفت الإعلامية منى غانم سلطان، عن تأجيل مسؤولي النادي الأهلي لملف تجديد الثنائي إمام عاشور والمالي أليو ديانج.

وقالت منى غانم، في برنامجها "الجوكر" المُذاع على قناة "هي": "الأهلي قرر تأجيل حسم كل ما يخص تفاصيل تمديد تعاقد إمام عاشور والمالي أليو ديانج عقب الإنتهاء من بطولة أمم أفريقيا".

وأضافت: "الثنائي لديهما مطالبات مالية، ومن المنتظر أن يتم عقد جلسات معهما عقب بطولة كأس الأمم الأفريقية لحسم هذا الملف بشكل نهائي".