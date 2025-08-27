قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة
الصحة: تقييم 5 مستشفيات للاعتماد الدولي في مكافحة مقاومة الميكروبات
المصريون يختارون أعضاء مجلس الشيوخ في جولة الإعادة بـ 5 محافظات
فتح اللجان أمام المواطنين في أول أيام جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ
الرئيس السيسي ونظيره الإماراتي يتناولان الإفطار بمدينة العلمين الجديدة
أمطار وارتفاع أمواج.. الأرصاد تبشر بحالة الطقس وتحذر تلك المناطق من ظواهر جوية غريبة
الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام نتنياهو وعدد من وزراء حكومته للضفة الغربية المحتلة
شاهد.. لحظة تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الـ24 من مصر إلى قطاع غزة
مصطفى مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم
قرار ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على الهند إلى 50% يدخل حيز التنفيذ
"ما أتفه الشعوب التي تهتم بالحلق".. تصريحات صادمة من محمد رشاد على فيسبوك
موعد مولد النبي 2025 .. إجازته بعد 180 ساعة والعد التنازلي بدأ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عطيتو: عودة إمام عاشور هتظبط فرقة الأهلي

باسنتي ناجي

علق محمد عطيتو المحلل الرياضي ، علي عودة إمام عاشور بعد إصابته لـ فريق النادي الأهلي بعد غياب طويل.

وقال عطيتو، في تصريحات إذاعيه: “عودة إمام عاشور هتظبط فرقة الأهلي.. والفريق هيظهر بشكل أحسن”.

وكشفت الإعلامية منى غانم سلطان، عن تأجيل مسؤولي النادي الأهلي لملف تجديد الثنائي إمام عاشور والمالي أليو ديانج.

وقالت منى غانم، في برنامجها "الجوكر" المُذاع على قناة "هي": "الأهلي قرر تأجيل حسم كل ما يخص تفاصيل تمديد تعاقد إمام عاشور والمالي أليو ديانج عقب الإنتهاء من بطولة أمم أفريقيا".

وأضافت: "الثنائي لديهما مطالبات مالية، ومن المنتظر أن يتم عقد جلسات معهما عقب بطولة كأس الأمم الأفريقية لحسم هذا الملف بشكل نهائي".

الاهلي الزمالك عطيتو

الطبيب صاحب الواقعة

من غرفة العمليات إلى «التريند».. طبيب نسا وتوليد يثير أزمة أخلاقية والنقابة تتحرك

مشغولات ذهبية

400 جنيه .. تحرك أسعار الذهب في مصر

إسعاف

تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط .. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

الدولار

عقب صعوده.. سعر الدولار الآن في البنوك

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

معنديش تفاصيل.. بسمة وهبة: حسام حبيب بيتحقق معاه حاليا

الطفله هايدي صاحبه ترند الشيبسي

فيها حاجة حلوة | طفلة الشيبسي تخطف قلوب المصريين بـ5 جنيهات.. هايدي تكشف لــ صدى البلد مواقف إنسانية مذهلة

مشغولات ذهبية

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

دواجن وبيض

هتشتريها بكام بكرة؟.. أسعار الدواجن في الأسواق

مي عبد الحميد

الإسكان الاجتماعي: بيع 207 آلاف كراسة شروط في الطرح الثاني من سكن لكل المصريين 7

فستان جذاب.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهور لافت

السر في اللون والطعم.. الطريقة الصحيحة لتخزين الملوخية الخضراء دون أن تسود

ملابس رياضية.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

طريقة عمل السينابون بوصفة الشيف نادية السيد خطوة بخطوة

السر وراء وفاة أطفال المنيا

ساعات حاسمة .. أستاذ سموم يوضح كيف كان بالإمكان إنقاذ أطفال المنيا | فيديوجراف

تطورات حالة أنغام الصحية

من الإشاعات لعمليات دقيقة في ميونخ.. الحكاية الكاملة لأزمة أنغام الصحية | فيديوجراف

السر وراء شهرة علياء قمرون

اعترافات مُثيرة.. علياء قمرون تروي كواليس شهرتها وأرباحها من التيك توك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

