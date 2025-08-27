قرار جديد ضد المتهم بالشروع في قـ.ـتل زوجته بمدينة 6 أكتوبر

جدد قاضى المعارضات حبس زوج 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بطعن زوجته فى الحى الخامس بمدينة 6 أكتوبر، عدة طعنات بسلاح أبيض، في منطقتي الصدر والرقبة.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول المتهم، وتحليل عينة من دمه لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصابة تمهيدا لسماع أقوالها.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة تلقت بلاغا بالحادث، وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم نقل الزوجة على الفور إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

وكشفت التحريات أن الواقعة نشبت بسبب مشاجرة بين الزوجين، فيما كثفت الأجهزة الأمنية جهودها للتحقيق في ملابسات الحادث بعد تحرير محضر رسمي.