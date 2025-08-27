استمرار توافد الناخبين على لجان الغربية للتصويت بجولة الإعادة بالشيوخ..صور

شهدت لجان التصويت في سباق انتخابات مجلس الشيوخ في جولة الإعادة بمحافظة الغربية استمرار توافد الناخبون للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بين مجدي البري مرشح حزب مستقبل وطن ومنافسه أحمد الجعبري مرشح حزب المستقلين الجدد بكافة اللجان علي مستوي قري ومراكز المحافظة.

اشتعال منافسة جولة الإعادة

في ذات السياق أعلنت محافظة الغربية الانتهاء استعداداتها الكاملة لانطلاق جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 والمقرر عقدها يومي الأربعاء والخميس 27 و28 أغسطس الجاري، حيث أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أن جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية والخدمية أنهت أعمالها التنظيمية واللوجستية داخل 654 لجنة انتخابية موزعة على مستوى المراكز والمدن والأحياء، بما يضمن توفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة تليق بأبناء المحافظة.

تجهيز لجان انتخابات الشيوخ

وأوضح المحافظ أن المحافظة حرصت على مراجعة كافة التفاصيل داخل المقار الانتخابية ومحيطها، بداية من تجهيز الإضاءة الكاملة وتوفير مصادر بديلة للطاقة، مروراً بتأمين مداخل ومخارج اللجان، والتأكد من صلاحية دورات المياه وتوفير المياه بشكل مستمر، وصولاً إلى تجهيز الأثاث اللازم لرؤساء وأعضاء اللجان والمناضد الخاصة بصناديق الاقتراع، إلى جانب توفير أماكن إقامة مناسبة للقضاة المشرفين على العملية الانتخابية وأفراد القوات المسلحة المكلفين بالتأمين.

توفير كراسي لذوي الهمم

وأضاف اللواء الجندي أن المحافظة وفرت كراسي متحركة لخدمة كبار السن وذوي الهمم، كما جرى تجهيز مظلات ومناطق انتظار أمام المقار للتيسير على المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مشدداً على أن الهدف هو تيسير عملية التصويت وتوفير أقصى درجات الراحة للناخبين أثناء مشاركتهم في الاستحقاق الدستوري.

وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، أكد المحافظ رفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات والوحدات الصحية، مع انتشار سيارات الإسعاف المجهزة بالقرب من اللجان للتعامل الفوري مع أي طارئ، إلى جانب تفعيل غرف العمليات وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة.

دعوة للمشاركة الناخبين

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة في حالة جاهزية تامة وأنه يتابع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية وكذا من خلال جولاته الميدانية في مختلف المراكز والمدن، مشدداً على أن محافظة الغربية عازمة على خروج الانتخابات بصورة مشرفة وآمنة تعكس وعي أبنائها وتليق بعروس الدلتا.