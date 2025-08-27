قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفتي الجمهورية : نشر البلوجرز للمحتوى غير الأخلاقي جريمة شرعًا وقانونًا
المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: مصر نموذج رائد في تمكين السيدات
مرشحان يتنافسان على مقعد واحد بالغربية في جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ
ائتلاف معلمي مصر يطالب بضم مدرسي الحصة إلى نقابة المهن التعليمية
حقيقة طرح وزارة الأوقاف شققًا سكنية بمقدم 20 ألف جنيه
سيدة تنتحل صفة طبيبة.. إغلاق مركز غير مرخص للسمنة والنحافة بالمنوفية
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 1500 طن مساعدات في قافلة زاد العزة الـ24 إلى غزة
وزير قطاع الأعمال: نرحب بالاستثمارات اليابانية ولدينا فرص واعدة في مختلف المجالات
تعديلات مرتقبة في تشكيل ريبيرو أمام بيراميدز
محمد شيمي: نرحب بمزيد من الاستثمارات اليابانية ولدينا فرص واعدة في مختلف المجالات
أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
طليق هدير عبد الرازق.. التحفظ على أموال التيك توكر أوتاكا ومنعه من السفر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استمرار توافد الناخبين على لجان الغربية للتصويت بجولة الإعادة بالشيوخ..صور

انتخابات مجلس الشيوخ بالغربية
انتخابات مجلس الشيوخ بالغربية
الغربية أحمد علي

شهدت لجان التصويت في سباق انتخابات مجلس الشيوخ في جولة الإعادة بمحافظة الغربية استمرار توافد الناخبون للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بين مجدي البري مرشح حزب مستقبل وطن ومنافسه أحمد الجعبري مرشح حزب المستقلين الجدد بكافة اللجان علي مستوي قري ومراكز المحافظة.

اشتعال منافسة جولة الإعادة 

في ذات السياق أعلنت محافظة الغربية الانتهاء استعداداتها الكاملة لانطلاق جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 والمقرر عقدها يومي الأربعاء والخميس 27 و28 أغسطس الجاري، حيث أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أن جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية والخدمية أنهت أعمالها التنظيمية واللوجستية داخل 654 لجنة انتخابية موزعة على مستوى المراكز والمدن والأحياء، بما يضمن توفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة تليق بأبناء المحافظة.

تجهيز لجان انتخابات الشيوخ 

وأوضح المحافظ أن المحافظة حرصت على مراجعة كافة التفاصيل داخل المقار الانتخابية ومحيطها، بداية من تجهيز الإضاءة الكاملة وتوفير مصادر بديلة للطاقة، مروراً بتأمين مداخل ومخارج اللجان، والتأكد من صلاحية دورات المياه وتوفير المياه بشكل مستمر، وصولاً إلى تجهيز الأثاث اللازم لرؤساء وأعضاء اللجان والمناضد الخاصة بصناديق الاقتراع، إلى جانب توفير أماكن إقامة مناسبة للقضاة المشرفين على العملية الانتخابية وأفراد القوات المسلحة المكلفين بالتأمين.

توفير كراسي لذوي الهمم

وأضاف اللواء الجندي أن المحافظة وفرت كراسي متحركة لخدمة كبار السن وذوي الهمم، كما جرى تجهيز مظلات ومناطق انتظار أمام المقار للتيسير على المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مشدداً على أن الهدف هو تيسير عملية التصويت وتوفير أقصى درجات الراحة للناخبين أثناء مشاركتهم في الاستحقاق الدستوري.

وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، أكد المحافظ رفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات والوحدات الصحية، مع انتشار سيارات الإسعاف المجهزة بالقرب من اللجان للتعامل الفوري مع أي طارئ، إلى جانب تفعيل غرف العمليات وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة.

دعوة للمشاركة الناخبين 

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة في حالة جاهزية تامة وأنه يتابع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية وكذا من خلال جولاته الميدانية في مختلف المراكز والمدن، مشدداً على أن محافظة الغربية عازمة على خروج الانتخابات بصورة مشرفة وآمنة تعكس وعي أبنائها وتليق بعروس الدلتا.

اخبار محافظة الغربية دعوه المشاركة الناخبون جولة الإعادة انتخابات الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطبيب صاحب الواقعة

من غرفة العمليات إلى «التريند».. طبيب نسا وتوليد يثير أزمة أخلاقية والنقابة تتحرك

إسعاف

تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط .. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

الدولار

عقب صعوده.. سعر الدولار الآن في البنوك

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

المطبعة

54 ألف كتاب بدون ترخيص.. القبض على مدير مطبعة بالجيزة

الأطفال الضحايا

القبض على شخصين يستغلان الأطفال فى التسول بمصر الجديدة

بالصور

انخفاض جديد في أسعار السيارات الزيرو والمستعمل

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

مع قرب عودة المدارس.. حضري لانشون صحي في البيت بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللانشون فى البيت
طريقة عمل اللانشون فى البيت
طريقة عمل اللانشون فى البيت

4 فوائد مذهلة لتناول الجوافة.. أبرزها إنقاص الوزن

أربع فوائد مذهلة لتناول الجوافة
أربع فوائد مذهلة لتناول الجوافة
أربع فوائد مذهلة لتناول الجوافة

عادة يومية يفعلها الرجال دون الانتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها

عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها
عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها
عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها

فيديو

السر وراء وفاة أطفال المنيا

ساعات حاسمة .. أستاذ سموم يوضح كيف كان بالإمكان إنقاذ أطفال المنيا | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد