بعد إصابة ساكا.. هل يغيب أوديجارد عن قمة أرسنال وليفربول؟

كشف تقرير صحفي موقف مارتن أوديجارد، قائد أرسنال، من المشاركة في مباراة فريقه المرتقبة ضد ليفربول، الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو”، الإسبانية، فقد تعرض أودريجارد لإصابة طفيفة في كتفه اليمنى خلال فوز فريقه 5-0 على ليدز في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن انضمامه لقائمة المنتخب النرويجي للمباريات المقبلة يُخفف المخاوف بشأن لياقته البدنية قبل المباراة الحاسمة ضد ليفربول يوم الأحد.

وأضافت أنه من المتوقع أن يكون أوديجارد، الذي اضطر للخروج بعد مرور نصف ساعة على ملعب الإمارات، جاهزا للمباراة الحاسمة ضد ليفربول حامل اللقب في أنفيلد، وهو السبب الذي جعل المدرب النرويجي ستالي سولباكن يضمه إلى قائمته لمباريات سبتمبر.

وكان أرسنال تلقى ضربة موجعة بإصابة بوكايو ساكا في أوتار الركبة وغيابه عن الفريق لمدة شهر، بحسب تقارير صحفية.