تأجيل افتتاح حديقة الحيوان لعدم الانتهاء من أعمال التطوير
مقـ.تل 3 وإصابة 30 في إطلاق نار داخل مدرسة بمدينة مينيابوليس الأمريكية
مدبولي: 8.5 مليار دولار موارد للدولة في يوليو.. ومؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري
استدعاءات عاجلة لأستون مارتن ومرسيدس بسبب مخاطر السلامة
4 شهداء ومصابون من منتظري المساعدات شمالي قطاع غزة
رئيس الوزراء: الدولة تعمل على استمرار معدلات نمو الاقتصاد الإيجابية
موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
تسليم 13 مشروع تمكين اقتصادى للأسر الأكثر احتياجا بمحافظة الغربية
الزمالك يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام بشأن مخالفات أرض أكتوبر
مدبولي: اجتماعات مرتقبة مع رؤساء التحرير لضمان تداول معلومات دقيقة
باستثمارات 220 مليون دولار.. توقيع عقد إقامة مجمع صناعي للخلايا الشمسية في قناة السويس
خالد الغندور يلمّح لواقعة تحكيمية مثيرة قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز
مياه القناة: بدء غسيل شبكات مياه الشرب بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

محمد الغزاوى

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، علي أنطلاق أعمال مراحل غسيل شبكات مياه الشرب بجميع قري ومراكز ومناطق إقليم محافظات "السويس، والإسماعيلية، و بورسعيد"، مع تطبيق تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية، وذلك بالتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والوحدات المحلية والصحة للتأكيد بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إن مراحل أعمال الشبكات تتم بصورة دورية بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، ويتم فتح المحبس وعمل محضر تضامنى بذلك، لافتا إلى أن عملية غسيل الخزانات العلوية تمر بعدة مراحل من غسيل وتعقيم، وأيضا غسيل شبكات المياه بفتح محابس الغسيل وضخ المياه خلال الشبكة، ثم أخذ عدة عينات عشوائية من المنازل ودار العبادة والمقاهي للتأكد من أن المياه مطابقة للنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة.

وأكد رئيس شركة المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه يتابع وبصفه مستمرة عملية ضبط جودة مياه الشرب على مستوى محافظات القناة الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات ودار العبادة والمدارس والمقاهي والمنازل، لعمل التحاليل المطلوبة "الكيميائية والميكروبيولوجية" يوميًا للتأكد من مدى صلاحيتها، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة في مجالى مياه الشرب والصرف الصحى.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أننا مستمرون في زيادة ضخ وضغط كميات من مياه الشرب المنتجة من محطات محافظات إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، والأخذ في الاعتبار أوقات الذروة وارتفاع معدلات استهلاك المياه، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، حيث يتم عمل التطهير اللازم لجميع الشبكات وخطوط الصرف الصحي، حتى تستوعب أي زيادة متوقعة، مع المتابعة المستمرة على مدار الساعة لفرق الطوارئ للتعامل الفوري والسريع مع أي أحداث طارئة.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، إنه أصدر تعليمات مشددة على جميع رؤساء القطاعات والمناطق في محافظات إقليم القناة "السويس، و الإسماعيلية، و بورسعيد"، بالمرور وتفقد محطات وشبكات خطوط مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل علي أرض الواقع والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات قد تحدث، وذلك من أجل الاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

