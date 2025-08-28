محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح96.7%

اعتمد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية وكذلك لطلاب الصم وضعاف السمع .

وجاءت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية العامة 96.7%

في حين بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية 98.5%

وشهدت نتائج الشهادة الإعدادية للصم والبكم تفوقًا ملحوظًا، حيث حققوا نسبة نجاح كاملة 100%.



وقد تقدم محافظ القليوبية بالتهنئة لجميع الطلاب الناجحين، متمنياً لهم مستقبلًا مشرقًا في حياتهم الدراسية.



كما أشاد محافظ القليوبية بجهود كل القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس جودة التعليم والجهود المبذولة لخدمة أبناء القليوبية.