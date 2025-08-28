أرقام تثير الجدل.. الزمالك يتصدّر قائمة الأكثر إنفاقًا في الميركاتو بـ340 مليون جنيه

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن أكثر الأندية إنفاقًا في موسم الانتقالات الحالي، عبر حسابه على موقع "فيسبوك".

وكتب مهيب عبد الهادي: “بالأرقام.. الزمالك الأكثر إنفاقًا في موسم الانتقالات الحالي، حيث بلغت قيمة صفقاته 7 ملايين دولار بما يعادل 340 مليون جنيه مصري”.

ويواصل الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا استعداداته لمواجهة وادي دجلة في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة

يستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة في التاسعة مساء الأحد المقبل على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ووادي دجلة

تُذاع المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري للبطولة.

صفقات الزمالك الجديدة

تعاقد الزمالك مع 10 صفقات جديدة، وهم:

مهدي سليمان، الأنجولي شيكو بانزا، عمرو ناصر، أحمد شريف، الفلسطيني آدم كايد، المغربي عبد الحميد معالي، أحمد ربيع، محمد إسماعيل، عدي الدباغ، البرازيلي خوان ألفينا