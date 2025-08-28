أنا تحت أمركم.. شوبير يكشف تفاصيل تجديد عقد كريم فؤاد

أكد الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، أن الأهلي جدد عقد كريم فؤاد نجم الفريق دون الكشف عن قيمة العقد الجديد أو مدته.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: “كريم فؤاد جدد تعاقده مع النادي الأهلي، وفي لاعب آخر في طريقه للتجديد، والحقيقة هقول لكم تفاصيل تجديد عقد كريم، هما قعدوا معاه في الأهلي قالوا له يا كريم عايزين نجدد يا ابني انت عايز كام؟ فرد قال لهم: انتوا قدروا وأنا تحت أمركم، حتى كريم سأل بعض زملائه هو أنا أطلب كام؟ فقالوا له: شوف انت مقدر نفسك بكام، قال لهم: معرفش، فقالوا: عموما الدنيا بتدور في إطار من كذا لكذا اطلب فيه”.

وتابع: “النادي الأهلي بالفعل قدروا كريم فؤاد بشكل كويس، وتم التجديد للاعب مش عارف لمدة 3 سنوات ولا خمسة”.

وأضاف: “هناك لاعب آخر بنسبة 60 أو 70 في المائة قد يجدد لكنه ليس إمام عاشور أو إليو ديانج، لاعب تاني، والنادي الأهلي لسه مستني بالنسبة للثنائي ديانج وإمام يشوف هيعمل إيه معاهم”.

وأكمل: “ديانج عموما لا غنى عنه في الأهلي وهما عرفوا ده كويس، وكمان اللاعب اطمأن أن له مكانة خاصة داخل النادي الأهلي”.