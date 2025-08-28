قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسوب 14597 طالب وطالبة في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025
أول تعليق من ماكرون على الهجوم الروسي ضد كييف
رئيس الوزراء يستقبل نظيره القطري في مطار العلمين الدولي
برلماني: هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات خلال الفترة المقبلة
محمود الخطيب يحضر مران الأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري
ضبط مليوني قطعة مستلزمات طبية مغشوشة داخل مخزن بالقاهرة
شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي
برلمانية: دخول الكتان مرحلة التصنيع بدلًا من تصديره خامًا «ضرورة» لتعزيز المنتج المحلي
كان مركزه باك ليفت.. الغندور يطرح سؤالا هاما بشأن نجم الأهلي
موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
بعد ظهور النتيجة .. رابط تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025
المشي ساعة واحدة أسبوعيًا يقلل مخاطر الوفاة وأزمات القلب
رياضة

شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

شوبير
شوبير
ميرنا محمود

زف الإعلامي أحمد شوبير، بشرى سارة لجماهير النادي الأهلي بشأن اقتراب تجديد نجم الفريق. 

وقال شوبير عبر تصريحات إذاعية، إن هناك لاعب  بنسبة 60 أو 70 في المائة قد يجدد لكنه ليس إمام عاشور أو اليو ديانج لاعب تاني، والنادي الأهلي لسه متسني بالنسبة للثنائي ديانج وإمام يشوف هيعمل ايه معاهم.

وأضاف شوبير: “ديانج عموما لا غنى عنه في الأهلي ، وكمان اللاعب اطمأن أن له مكانة خاصة داخل النادي الأهلي”.

ويستعد فريق الأهلى اليوم الخميس، لخوض مباراة جديدة بالدوري المصري أمام بيراميدز فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.


ويواجه فريق الأهلي، بيراميدز في التاسعة مساء السبت المقبل على ستاد السلام فى الجولة الخامسةلمسابقة الدوري المصري.

ويعاني الأهلي من غيابات عديدة في مباراة بيراميدز حيث يستمر غياب مروان عطية وياسر إبراهيم بسبب الإصابة، حيث أجرى الأول جراحة الفتق، فيما يعانى الثانى من تمزق فى عضلة الفخذ اليسري.

ويغيب كل من ياسين مرعي للإصابة بشد في العضلة الخلفية، ومحمد شكري للإصابة بشد في العضلة الأمامية وإمام عاشور لعدم الجاهزية الفنية عقب تعافيه من الإصابة بكسر في عظمة الترقوة.

شوبير الاهلي تجديد لاعبي الاهلي

