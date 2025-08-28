شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

زف الإعلامي أحمد شوبير، بشرى سارة لجماهير النادي الأهلي بشأن اقتراب تجديد نجم الفريق.

وقال شوبير عبر تصريحات إذاعية، إن هناك لاعب بنسبة 60 أو 70 في المائة قد يجدد لكنه ليس إمام عاشور أو اليو ديانج لاعب تاني، والنادي الأهلي لسه متسني بالنسبة للثنائي ديانج وإمام يشوف هيعمل ايه معاهم.

وأضاف شوبير: “ديانج عموما لا غنى عنه في الأهلي ، وكمان اللاعب اطمأن أن له مكانة خاصة داخل النادي الأهلي”.

ويستعد فريق الأهلى اليوم الخميس، لخوض مباراة جديدة بالدوري المصري أمام بيراميدز فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.



ويواجه فريق الأهلي، بيراميدز في التاسعة مساء السبت المقبل على ستاد السلام فى الجولة الخامسةلمسابقة الدوري المصري.

ويعاني الأهلي من غيابات عديدة في مباراة بيراميدز حيث يستمر غياب مروان عطية وياسر إبراهيم بسبب الإصابة، حيث أجرى الأول جراحة الفتق، فيما يعانى الثانى من تمزق فى عضلة الفخذ اليسري.

ويغيب كل من ياسين مرعي للإصابة بشد في العضلة الخلفية، ومحمد شكري للإصابة بشد في العضلة الأمامية وإمام عاشور لعدم الجاهزية الفنية عقب تعافيه من الإصابة بكسر في عظمة الترقوة.