أمام ضمك.. هل يشارك السومة مع الحزم في افتتاح الدوري السعودي؟

كشف تقرير صحفي موقف النجم السوري عمر السومة من المشاركة مع الحزم ضد ضمك، اليوم الخميس، في المباراة الافتتاحية لمسابقة الدوري السعودي.

وكان الحزم أعلن مساء أمس، الأربعاء، تعاقده مع الهداف التاريخي للدوري السعودي، في صفقة مجانية.

موقف السومة من مباراة ضمك

وبحسب صحيفة “اليوم” السعودية، فإنه رغم إعلان نادي الحزم ضم السومة قبل ساعات قليلة فقط، إلا أن اللاعب بعض الحصص التدريبية رفقة الفريق قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وأضافت أن عمر السومة أبدى جاهزيته الفنية والبدنية للمشاركة مع الفريق في مباراته الأولى بدوري روشن أمام نظيره ضمك، ويبقى القرار في يد المدير الفني.

ويحمل اتحاد جدة لقب النسخة الماضية من مسابقة الدوري السعودي (2024-2025).

