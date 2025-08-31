مختلف ولذيذ.. طريقة تحضير دجاج بالليمون والزنجبيل

يعد الدجاج بالليمون والزنجبيل من الأكلات المميزة واللذيذة، كما يعد الدجاج بالليمون والزنجبيل من الأكلات الصيفية الخفيفة التي يمكن تحضيرها بشكل سريع.

مقادير دجاج بالليمون والزنجبيل

صدور دجاج

زيت زيتون

زنجبيل طازج مفروم

عصير برتقال

عسل

ملح

فلفل أسود

بودرة ثوم

بودرة زنجبيل

بابريكا

طريقة تحضير دجاج بالليمون والزنجبيل

في وعاء، تَبِّلِي الدجاج بالبابريكا وبودرة الزنجبيل وبودرة الثوم والملح والفلفل الأسود.

شوحي الدجاج مع الزنجبيل الطازج وزيت الزيتون، وأضيفي العسل وعصير البرتقال.

يُقدم الدجاج بالليمون والزنجبيل مع الأرز الأبيض.