بلال عطية.. أنظار أوروبا تتجه نحو موهبة الأهلي الصاعدة
وزير الخارجية: اتفاقيات مع قطر بمجالات متعددة وتبادلنا التجاري تجاوز 54%
«عبدالعاطي»: العلاقات الاقتصادية تشهد نمواً ملحوظاً.. وزيادة التبادل التجاري مع قطر بنسبة 54%
مصادر طبية: 17 شهيدا جراء قصف الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم
مصادر طبية: 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال بغزة
أسامة الشاهد: خطة التنمية ورؤية الحكومة 2030 تفتح آفاقًا واسعة للاستثمار
قرار عاجل من محكمة الجنايات ضد أموال سوزي الأردنية
الأزهر يعلن عن حاجته للتعاقد على 7576 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم
فرنسا تدرس فتح سفارة لها في رام الله
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس
قرار عاجل من محكمة الجنايات بشأن أموال التيك توكر شاكر محظور
مشرفة العيلة.. أم جاسر تكشف عن صلة القرابة مع الطفلة هايدي

أم جاسر والطفلة هايدي
أم جاسر والطفلة هايدي
سارة عبد الله

شاركت صانعة المحتوى الشهيرة "أم جاسر" صورة للطفلة هايدي، صاحبة الموقف الإنساني مع رجل عجوز محتاج.

وأعلنت أم جاسر عن صلة القرابة التي تجمعها بها، وكتبت عبر حسابها على فيسبوك: “بنت خالتي اللي مشرفه العيلة”.

منشور أم جاسر

وخطفت الطفلة هايدي قلوب الملايين بموقف إنساني بسيط لم يتجاوز بضع ثوان، حين كانت تحمل في يدها خمسة جنيهات لا غير، ووقفت أمام أحد المحلات لشراء  "كيس شيبسي" كأي طفلة في عمرها، لكن لحظة عابرة غيّرت كل شيء، فعند مرور رجل محتاج بجوارها، تخلت هايدي عن رغبتها البسيطة، لتعيد كيس الشيبسي إلى الرف وتقدم ثمنه للمحتاج.

تكريم الطفلة هايدي


 وحرصت العديد من المؤسسات على  دعمها لتصبح من النماذج الإيجابية للأطفال فقد كرمت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة "الطفلة هايدي محمد احمد نسيم" ونصبتها سفيرة المجلس للرحمة، وذلك تقديراً لموقفها النبيل، حيث استقبلتها وأسرتها بمقر المجلس، واهدتها درع المجلس القومي للطفولة والأمومة وبعض الهدايا العينية تكريماً لها.

تكريم الطفلة هايدي هايدي أم جاسر

