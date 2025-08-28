مشرفة العيلة.. أم جاسر تكشف عن صلة القرابة مع الطفلة هايدي

شاركت صانعة المحتوى الشهيرة "أم جاسر" صورة للطفلة هايدي، صاحبة الموقف الإنساني مع رجل عجوز محتاج.

وأعلنت أم جاسر عن صلة القرابة التي تجمعها بها، وكتبت عبر حسابها على فيسبوك: “بنت خالتي اللي مشرفه العيلة”.

منشور أم جاسر

وخطفت الطفلة هايدي قلوب الملايين بموقف إنساني بسيط لم يتجاوز بضع ثوان، حين كانت تحمل في يدها خمسة جنيهات لا غير، ووقفت أمام أحد المحلات لشراء "كيس شيبسي" كأي طفلة في عمرها، لكن لحظة عابرة غيّرت كل شيء، فعند مرور رجل محتاج بجوارها، تخلت هايدي عن رغبتها البسيطة، لتعيد كيس الشيبسي إلى الرف وتقدم ثمنه للمحتاج.

تكريم الطفلة هايدي



وحرصت العديد من المؤسسات على دعمها لتصبح من النماذج الإيجابية للأطفال فقد كرمت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة "الطفلة هايدي محمد احمد نسيم" ونصبتها سفيرة المجلس للرحمة، وذلك تقديراً لموقفها النبيل، حيث استقبلتها وأسرتها بمقر المجلس، واهدتها درع المجلس القومي للطفولة والأمومة وبعض الهدايا العينية تكريماً لها.