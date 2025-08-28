مرصد الأزهر: الاحتلال لم يكتفِ باستهداف الأرواح بل سعى إلى حرمان الأجيال الفلسطينية من حقها في التعلم

نشر مرصد الأزهر العالمي لمكافحة التطرف بيانًا جديدًا عبر صفحته الرسمية على فيس بوك كشف فيه هدف الاحتلال فى غزة والضفة.

وقال مرصد الأزهر إن هدف الاحتلال في غزة والضفة: “إبادة التعليم”.

ونوّه أن الاحتلال لم يكتفِ باستهداف الأرواح بل سعى إلى حرمان الأجيال الفلسطينية من حقها في التعلم.



وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية أن العدوان الصهيوني المستمر منذ السابع من أكتوبر خلّف دمارًا واسعًا وخسائر بشرية فادحة في صفوف الطلبة والمعلمين والمؤسسات التعليمية في غزة والضفة الغربية.

ووفقًا للبيان، فقد استُشهد 18,489 طالبًا، وأُصيب 28,854 آخرون بجروح مختلفة، فيما استُشهد "970 معلمًا وإداريًا" وأُصيب "4,533" بجروح، إضافة إلى اعتقال أكثر من "199 معلمًا وإداريًا" في الضفة الغربية.

أما على صعيد البنية التحتية، فقد دمّر الاحتلال بالكامل "160 مدرسة حكومية" في غزة، إلى جانب "63 مبنى جامعيًا"، فيما تعرضت "118 مدرسة حكومية" و "93 مدرسة تابعة لوكالة الأونروا" للقصف والتخريب. كما أُزيلت من السجل التعليمي "25 مدرسة بطلبتها ومعلميها" نتيجة العدوان.

وفي الضفة الغربية، تعرضت "152 مدرسة" لأعمال تخريب متعمد، كما اقتُحمت "8 جامعات وكليات" بشكل متكرر، مما أجبر المؤسسات الأكاديمية على اعتماد التعليم الإلكتروني كبديل مؤقت.

وأكد مرصد الأزهر أن هذه الأرقام تعكس حجم الكارثة التي طالت القطاع التعليمي الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الاحتلال لم يكتفِ باستهداف الأرواح والبنية التحتية، بل سعى أيضًا إلى تعطيل العملية التعليمية وحرمان الأجيال من حقها في التعلم.