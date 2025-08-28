بطفيات الحريق والعصي.. القصة الكاملة لمشاجرة بين أهل عروسين وجاردات إحدى القاعات ببني سويف

شهدت إحدى قاعات الأفراح وسط مدينة بني سويف، واقعة مشاجرة بين عدد من أهالي عروسين وجاردات القاعة، ما تسبب في حالة من الهرج والمرج بين الحضور، وسط محاولات لاحتواء الموقف.



وكشفت المعاينة الأولية ومقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن المشاجرة بدأت عندما حاول أحد أقارب العروسين الدخول إلى منطقة التصوير داخل القاعة، إلا أن أفراد الأمن منعوه بدعوى أن تلك المنطقة مخصصة للعروسين فقط، ما أدى إلى حدوث مشادة كلامية سرعان ما تطورت إلى مشاجرة.

وأظهر الفيديو المتداول مشاهد فوضى وتدافع بين الحضور، وقيام بعض الأشخاص بحمل عصي وطفايات حريق داخل القاعة، في مشهد أثار جدلًا واسعًا بين رواد فيسبوك.

وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف التحقيق في ملابسات الواقعة، حيث تم التحرك لاتخاذ الإجراءات القانونية، والاستماع لأقوال الشهود والمتواجدين داخل القاعة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم تجاه أطراف المشاجرة.

وأكدت مصادر أمنية أن التحقيقات ما زالت جارية للوقوف على تفاصيل ما حدث، فيما لم تصدر أي بيانات رسمية حتى الآن بشأن ما انتهت إليه التحقيقات.

من جهتها اصدرت إدارة قاعة البارون بيانا جاء فيه:

بيان رسمي من إدارة القاعة





اوضحت الادارة ان بداية الأمر كان نتيجة رفض أحد الحضور سداد رسوم دخول (30 جنيه) المقررة لدخول السيشن كمرافق .

وعقب ذلك، حدث اعتداء علي فرد الامن بالضرب ( كما هو موضوح بالفديو ) و تطورت الامور بشكل مؤسف إلى اعتداء جسدي على مدير القاعة وبعض أفراد الطاقم واصابتهم باصابات بالغة .



ثم تدخل بعض من أهل العروسين وتفاقم الموقف ليتحول إلى مشاجرة، نتج عنها إتلاف بعض محتويات القاعة وتكسير ، وإصابة عدد من الحضور بحالة من الفوضى.

ما ترتب عليه انهاء الفرح حفاظا علي الارواح والمكان

تؤكد إدارة القاعة أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات أو أعمال عنف تحدث داخل أو خارج أسوار المكان، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من تسبب في هذه الأحداث.

كما نؤكد أن القاعة حريصة دائمًا على توفير أجواء آمنة وراقية لكل ضيوفها، وأن ما حدث هو تصرف فردي لا يمت بصلة لسياسة المكان أو التزامه بمعايير الضيافة والجودة.

نشكر تفهمكم، ونعتذر بصدق لكل ضيوفنا الكرام الذين تأثروا بما حدث، ونعاهدكم على مواصلة العمل لضمان أن تظل قاعات [ البارون ] مكانًا راقيًا يليق بكم وبمناسباتكم السعيدة.

إدارة قاعات