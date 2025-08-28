قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس
وزير خارجية قطر: نشكر مصر على حسن الاستقبال.. والعلاقات الثنائية تشهد تطورًا غير مسبوق
أول تعليق من ميسي بعد قيادة إنتر ميامي لنهائي كأس الدوريات
وزير الخارجية: لا بد من تضافر الجهود الإقليمية والدولية لوقف العدوان على غزة
رئيس وزراء قطر: جهود مصر لا تُنكر في وقف العدوان على غزة
القبض على التيكتوكر هاجر سليم في رأس البر
رسميا.. انضمام أشرف داري ومحمد الشيبي إلى قائمة منتخب المغرب
وزير الخارجية: التبادل التجاري مع قطر شهد طفرة كبيرة بزيادة تجاوزت 54%
رئيس وزراء قطر: توقيع عدد من الصفقات والاستثمارات الكبرى مع مصر قريبا
نتيجة الثانوية العامة 2025 الدور التاني برقم الجلوس على صدى البلد
مجلس الشيوخ.. 3 ملايين ناخب و654 لجنة فرعية في الغربية
مرصد الأزهر: الاحتلال لم يكتفِ باستهداف الأرواح بل سعى إلى حرمان الأجيال الفلسطينية من حقها في التعلم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بطفيات الحريق والعصي.. القصة الكاملة لمشاجرة بين أهل عروسين وجاردات إحدى القاعات ببني سويف

قاعة أفراح ببني سويف
قاعة أفراح ببني سويف

شهدت إحدى قاعات الأفراح وسط مدينة بني سويف، واقعة مشاجرة بين عدد من أهالي عروسين وجاردات القاعة، ما تسبب في حالة من الهرج والمرج بين الحضور، وسط محاولات لاحتواء الموقف.


وكشفت المعاينة الأولية ومقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن المشاجرة بدأت عندما حاول أحد أقارب العروسين الدخول إلى منطقة التصوير داخل القاعة، إلا أن أفراد الأمن منعوه بدعوى أن تلك المنطقة مخصصة للعروسين فقط، ما أدى إلى حدوث مشادة كلامية سرعان ما تطورت إلى مشاجرة.

وأظهر الفيديو المتداول مشاهد فوضى وتدافع بين الحضور، وقيام بعض الأشخاص بحمل عصي وطفايات حريق داخل القاعة، في مشهد أثار جدلًا واسعًا بين رواد فيسبوك.

وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف التحقيق في ملابسات الواقعة، حيث تم التحرك لاتخاذ الإجراءات القانونية، والاستماع لأقوال الشهود والمتواجدين داخل القاعة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم تجاه أطراف المشاجرة.

وأكدت مصادر أمنية أن التحقيقات ما زالت جارية للوقوف على تفاصيل ما حدث، فيما لم تصدر أي بيانات رسمية حتى الآن بشأن ما انتهت إليه التحقيقات.

من جهتها اصدرت إدارة قاعة البارون بيانا جاء فيه:

بيان رسمي من إدارة القاعة


 

اوضحت الادارة ان بداية الأمر كان نتيجة رفض أحد الحضور سداد رسوم دخول (30 جنيه) المقررة لدخول السيشن كمرافق . 
 وعقب ذلك، حدث اعتداء  علي فرد الامن بالضرب ( كما هو موضوح بالفديو ) و تطورت الامور   بشكل مؤسف إلى اعتداء  جسدي على مدير القاعة وبعض أفراد الطاقم واصابتهم باصابات بالغة .
 

 ثم تدخل بعض من أهل العروسين وتفاقم الموقف ليتحول إلى مشاجرة، نتج عنها إتلاف بعض محتويات القاعة وتكسير ، وإصابة عدد من الحضور بحالة من الفوضى.

ما ترتب عليه انهاء الفرح حفاظا علي الارواح والمكان

تؤكد إدارة القاعة أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات أو أعمال عنف تحدث داخل أو خارج أسوار المكان، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من تسبب في هذه الأحداث.

 كما نؤكد أن القاعة حريصة دائمًا على توفير أجواء آمنة وراقية لكل ضيوفها، وأن ما حدث هو تصرف فردي لا يمت بصلة لسياسة المكان أو التزامه بمعايير الضيافة والجودة.
نشكر تفهمكم، ونعتذر بصدق لكل ضيوفنا الكرام الذين تأثروا بما حدث، ونعاهدكم على مواصلة العمل لضمان أن تظل قاعات [ البارون ] مكانًا راقيًا يليق بكم وبمناسباتكم السعيدة.
إدارة قاعات

بني سويف قاعة افراح ببني سويف امن بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح 90.6% للنظام الحديث و90.7% للقديم

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رسوب 14597 طالب وطالبة في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

بعد ظهور النتيجة .. رابط تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

ترقبوا نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

اسعار استمارة بطاقة الرقم القومي

الفورية بـ800 جنيه.. أسعار استمارة البطاقة الشخصية وطريقة استخراجها

عروس حلوان

قرار عاجل بشأن صاحب مركز تجميل تسبب في وفاة عروس حلوان

ترشيحاتنا

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الاهلي

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

البناء

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

بالصور

ضبط 8 أطنان لحوم ودواجن فاسدة بالعاشر من رمضان قبل وصولها للمستهلك | شاهد

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فاطمة ناعوت وإعلاميو ماسبيرو أبرز الحضور.. انهيار ابنة عاطف كامل بجنازته

جنازة عاطف كامل
جنازة عاطف كامل
جنازة عاطف كامل

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر.. الاستعلام بالبطاقة

موعد صرف معاشات شهر سبتمير
موعد صرف معاشات شهر سبتمير
موعد صرف معاشات شهر سبتمير

تموين الشرقية..ضبط 3 أطنان دقيق وسكر و300 زجاجة زيت طعام بمركز الحسينية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فيديو

أسد المصريين أحمد ميدو

أسد مصري بالخارج.. حكاية أحمد عبدالقادر ميدو بطل مواجهة إخوان لندن

طبيب ولادة وأغاني المهرجانات

من فرحة الولادة لأزمة أخلاقية| فيديو طبيب النسا يشعل السوشيال ميديا.. والنقابة تتدخل

رئيس الأركان يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

رئيس الأركان يتفقد استعدادات استضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد