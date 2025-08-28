قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلاح ومرموش وجها لوجه.. تفاصيل قرعة دوري أبطال أوروبا 2025-2026
نمتلك 16 مركبًا.. الوزير: مصر تستهدف تعزيز أسطولها البحري لتأمين السلع الاستراتيجية
هجمات إسرائيلية .. سلسلة انفجارات تضرب العاصمة اليمنية صنعاء
الغندور يعلق على طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز: مش فاهم
وزير الخارجية: مصر لن تتوقف عن جهودها لأجل غزة حتى تنفيذ صفقة التبادل
مدير مشروع تطوير ميناء السخنة: تشغيل تجريبي لمحطة هاتشيسون نهاية العام| بث مباشر
وزير الخارجية: تجاهل مرفوض وغير مبرر من الجانب الإسرائيلي لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين
النقل تكشف معدلات التنفيذ الكاملة لمشروع تطوير ميناء السخنة منذ بدء الأعمال.. فيديو وصور
تامر حسني لـ هايدي: أنا عازمك على فرح النهاردة بالليل
مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة.. مد مبادرة كلنا واحد لمدة شهر
أزمة غزة تتفاقم.. عقاب جماعي واستهداف للأطفال منذ بداية الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اللجنة البارالمبية تجتمع مع لجان رفع الأثقال وألعاب القوى استعدادًا للموسم الجديد

اللجنة البارالمبية
اللجنة البارالمبية
حمزة شعيب

عقدت اللجنة البارالمبية المصرية اجتماعًا هاما مع رؤساء وأعضاء لجان رفع الأثقال وألعاب القوى، في إطار خطة الاستعداد للموسم الرياضي الجديد، ومتابعة ترتيبات المشاركة في البطولات المحلية والدولية المقبلة.

وخلال الاجتماع الذى عقد بحضور رامى عبد الحميد عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية استعرضت اللجان الفنية برامج الإعداد للمنتخبات الوطنية البارالمبية، وجدول البطولات والمعسكرات التدريبية، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه كل لجنة واقتراح الحلول المناسبة لها.

وأكدت اللجنة البارالمبية المصرية حرصها على دعم جميع الرياضات البارالمبية من خلال توفير الإمكانات الفنية والإدارية اللازمة، والعمل على رفع كفاءة الأجهزة الفنية وتطوير البرامج التدريبية للاعبين، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.

أشارت اللجنة البارالمبية أن الاجتماع مع اللجان الفنية يأتي في إطار الحرص على التخطيط المبكر للموسم الجديد، وتوفير كل السبل الممكنة لدعم اللاعبين والأجهزة الفنية، والعمل على تحقيق التكامل بين الجوانب الفنية والإدارية بما يضمن الاستعداد الأمثل للبطولات الدولية المقبلة.

تولى اللجنة البارالمبية المصرية اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية للرياضة البارالمبية، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري من لاعبين ومدربين وإداريين، إيمانًا بأن النجاح الحقيقي لا يتحقق إلا بالعمل الجماعي والتخطيط المستدام.

اللجنة البارالمبية رفع الأثقال رامى عبد الحميد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح 90.6% للنظام الحديث و90.7% للقديم

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رسوب 14597 طالب وطالبة في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

بعد ظهور النتيجة .. رابط تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

ترقبوا نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

اللواء شريف زهير

بعد أيام من توليه المنصب الجديد.. وفاة اللواء شريف زهير | تعرف عليه

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

ظهرت الآن.. نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 على موقع صدى البلد

ترشيحاتنا

الأنبا توماس عدلي

الأنبا توماس يشارك في مؤتمر دار القديس جيروم لأسر كاتدرائية يسوع الملك بالمنيا

الرياضة الروحية لأسرة برادو الشرق الأوسط

الرياضة الروحية لأسرة برادو الشرق الأوسط تواصل فعالياتها بالمعادي وسط أجواء إيمانية

مجمع كهنة

إيبارشية سوهاج للكاثوليك تجتمع في لقاء روحي تحت شعار «ممتحنون في الإيمان»

بالصور

وفاة الطفلة سدرة تكشف لغز مرض نادر يهدد الأطفال.. ما لا تعرفه عن aHUS

متلازمة انحلال اليوريمي اللانمطي aHUS
متلازمة انحلال اليوريمي اللانمطي aHUS
متلازمة انحلال اليوريمي اللانمطي aHUS

ضبط 8 أطنان لحوم ودواجن فاسدة بالعاشر من رمضان قبل وصولها للمستهلك | شاهد

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فاطمة ناعوت وإعلاميو ماسبيرو أبرز الحضور.. انهيار ابنة عاطف كامل بجنازته

جنازة عاطف كامل
جنازة عاطف كامل
جنازة عاطف كامل

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر.. الاستعلام بالبطاقة

موعد صرف معاشات شهر سبتمير
موعد صرف معاشات شهر سبتمير
موعد صرف معاشات شهر سبتمير

فيديو

رامي جمال

مرتاح كدة .. رامي جمال يطرح أحدث أغانيه

أسد المصريين أحمد ميدو

أسد مصري بالخارج.. حكاية أحمد عبدالقادر ميدو بطل مواجهة إخوان لندن

طبيب ولادة وأغاني المهرجانات

من فرحة الولادة لأزمة أخلاقية| فيديو طبيب النسا يشعل السوشيال ميديا.. والنقابة تتدخل

رئيس الأركان يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

رئيس الأركان يتفقد استعدادات استضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد