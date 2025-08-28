اللجنة البارالمبية تجتمع مع لجان رفع الأثقال وألعاب القوى استعدادًا للموسم الجديد

عقدت اللجنة البارالمبية المصرية اجتماعًا هاما مع رؤساء وأعضاء لجان رفع الأثقال وألعاب القوى، في إطار خطة الاستعداد للموسم الرياضي الجديد، ومتابعة ترتيبات المشاركة في البطولات المحلية والدولية المقبلة.

وخلال الاجتماع الذى عقد بحضور رامى عبد الحميد عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية استعرضت اللجان الفنية برامج الإعداد للمنتخبات الوطنية البارالمبية، وجدول البطولات والمعسكرات التدريبية، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه كل لجنة واقتراح الحلول المناسبة لها.

وأكدت اللجنة البارالمبية المصرية حرصها على دعم جميع الرياضات البارالمبية من خلال توفير الإمكانات الفنية والإدارية اللازمة، والعمل على رفع كفاءة الأجهزة الفنية وتطوير البرامج التدريبية للاعبين، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.

أشارت اللجنة البارالمبية أن الاجتماع مع اللجان الفنية يأتي في إطار الحرص على التخطيط المبكر للموسم الجديد، وتوفير كل السبل الممكنة لدعم اللاعبين والأجهزة الفنية، والعمل على تحقيق التكامل بين الجوانب الفنية والإدارية بما يضمن الاستعداد الأمثل للبطولات الدولية المقبلة.

تولى اللجنة البارالمبية المصرية اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية للرياضة البارالمبية، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري من لاعبين ومدربين وإداريين، إيمانًا بأن النجاح الحقيقي لا يتحقق إلا بالعمل الجماعي والتخطيط المستدام.