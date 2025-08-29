قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ريبيرو يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في قمة مرتقبة
محمد بسام يفوز بجائزة رجل مباراة سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب بالدوري
مستشار الرئيس الفلسطيني: منع وفد فلسطين من دخول الأمم المتحدة خطأ أمريكي جسيم
تعليمات عاجلة من جامعة القاهرة الأهلية بشأن قبول الطلاب الجدد
مصطفى بكري يكشف سبب انسحاب القوات الأمريكية من عدة مناطق بالعاصمة العراقية
موجة غضب داخل أمريكا | أصوات سياسية وشعبية تحذر من "هتلرية ترامب" وتدعو لانتفاضة سلمية.. هل تنجح؟
صرف مكافآت فورية مالية 30 ألف جنيه للعاملين بمشروع تدوير المخلفات الزراعية بالداخلة
إصدار Spectre Primavera الجديد من رولز روس.. بإطلالة زهور الربيع
سيدات المقاولون العرب يكتسح مودرن سبورت بنصف دستة أهداف في الجولة الثانية للدوري
مصطفى بكري منفعلاً: البيوت تسقط على ساكنيها والناس تموت جوعاً في غزة
بقالها 4 سنين متعطلة.. البيطريين تناشد الحكومة لصرف مرتبات أطباء الصناديق
القسام تتوعد إسرائيل: احتلال غزة يفتح أبواب الجحيم على الاحتلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

خصم 7% وأقساط 10 سنوات.. كيفية حجز وحدات بيتك في مصر بخطوات بسيطة؟

كيفية حجز وحدات بيتك في مصر بخطوات بسيطة؟
كيفية حجز وحدات بيتك في مصر بخطوات بسيطة؟
عبد العزيز جمال

يبحث الكثير عن تفاصيل الطرح الأول من المرحلة الثانية لمبادرة "بيتك في مصر"، والمخصصة للمصريين بالخارج، في خطوة تهدف إلى ربطهم بالوطن الأم من خلال إتاحة الفرصة للحصول على وحدات سكنية وتجارية وإدارية بمشروعات الدولة الحديثة. 

وأكدت الوزارة أن الحجز سيبدأ رسميًا يوم السبت المقبل، وسط إقبال متوقع نظرًا للتيسيرات الكبيرة والخصومات التي تقدمها الوزارة في هذا الطرح.

1380 وحدة في الطرح الأول

كشفت وزارة الإسكان أن الطرح الأول من المرحلة الثانية يتضمن 1380 وحدة سكنية موزعة على عدد من المدن الجديدة، موضحة أن عملية التقديم ستبدأ من 30 أغسطس 2025 وتستمر حتى 4 سبتمبر 2025، على أن يتم اختيار الوحدات خلال الفترة من 20 وحتى 25 سبتمبر 2025. 

وأوضحت الوزارة أن المرحلة الثانية ككل ستشمل 3000 وحدة سكنية وتجارية وإدارية، مما يعكس حجم الطرح وحرص الدولة على توفير خيارات متعددة للمصريين في الخارج.

المدن والمشروعات المطروحة

أكدت الوزارة أن الطرح يضم وحدات إسكان فاخر ومتوسط في عدة مشروعات قومية كبرى، جاءت على النحو التالي:

مشروع ديارنا في مدن: القاهرة الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، دمياط الجديدة، 15 مايو، قنا الجديدة.

مشروع سكن مصر في مدن: العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة، أكتوبر الجديدة.

مشروع دار مصر في مدينتي: بدر، برج العرب الجديدة.

مشروع جنة في مدينتي: المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة.

مشروع فالي تاورز في مدينة حدائق أكتوبر، و"فالي تاورز إيست" في مدينة العبور الجديدة.

تسهيلات وخصومات خاصة للمصريين بالخارج

قررت وزارة الإسكان منح المصريين بالخارج خصمًا يصل إلى 7% من أسعار الوحدات، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات كبيرة في أنظمة السداد، حيث تمتد فترة الأقساط إلى 10 سنوات كاملة. 

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي لدعم المصريين المغتربين وتشجيعهم على الاستثمار العقاري في وطنهم الأم.

شروط الحجز وخطوات التقديم

أوضحت وزارة الإسكان أن حجز الوحدة يتطلب من المتقدم سداد مبلغ جدية حجز قدره 5 آلاف دولار لكل وحدة، على أن يتم التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للمبادرة: beitakfemisr.com

وشددت الوزارة على أن التقديم يتم فقط من خلال المنصة الإلكترونية، لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

ربط المصريين بالخارج بمشروعات الوطن

أكدت وزارة الإسكان أن مبادرة "بيتك في مصر" تمثل أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف الجاليات المصرية بالخارج، من خلال إتاحة الفرصة لهم للارتباط بالوطن عبر امتلاك وحدات سكنية أو استثمارية في المدن الجديدة.

بيتك في مصر المرحلة الثانية لمبادرة بيتك في مصر وحدات سكنية وزارة الإسكان المصريين بالخارج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

جزء من المضبوطات

بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

ابراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين

سوزي الاردنية

شقة بالقاهرة الجديدة الأبرز.. التحريات تكشف ثروة سوزي الأردنية

مأمور مركز اشمون

فتاة تستغيث من مضايقات أسفل منزلها في المنوفية ومأمور أشمون يستجيب

تنسيق الجامعات

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني

تنسيق الجامعات .. أرشيفية

رسميًا.. التعليم العالي تعلن موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني في تنسيق الجامعات

علياء قمرون

كنت بكسب من بيع المناديل 10 آلاف جنيه شهريا.. أقوال علياء قمرون أمام جهات التحقيق

ترشيحاتنا

الدكتور كريم زكي الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين

أمين البيطريين: صندوق مرضى السرطان صرف 4 ملايين لصالح 45 طبيبا

التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن تلتقي ممثلي مؤسسة ظواهر بالأقصر لمناقشة المشروعات المنفذة

العمل في إسبوع

العمل في إسبوع.. جبران يتفقد مواقع إنتاج بالقليوبية والإسكندرية.. وأسواق تشغيل جديدة بإيطاليا

بالصور

طريقة عمل بان كيك دايت بالعسل واللبن

طريقة عمل بان كيك دايت بالعسل واللبن.
طريقة عمل بان كيك دايت بالعسل واللبن.
طريقة عمل بان كيك دايت بالعسل واللبن.

لا تترك زجاجة الماء في السيارة.. احذر شربها

تسرب مواد سامة المياة عند الزجاجات البلاستيكية الحرارة
تسرب مواد سامة المياة عند الزجاجات البلاستيكية الحرارة
تسرب مواد سامة المياة عند الزجاجات البلاستيكية الحرارة

أخبار السيارات| استدعاء 314 ألف سيارة فورد .. وآودي الجديدة بقوة 700 حصان

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

ابتعد عن هذه المشروبات إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء

ابتعد عن هذه المشروبات إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء
ابتعد عن هذه المشروبات إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء
ابتعد عن هذه المشروبات إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء

فيديو

ابراهيم شيكا

جثته تخفي سرا كبيرا.. والدة إبراهيم شيكا تتهم المقربين منه بالتسبب في وفاته

جوري قطان

"لى متى" أحدث أغاني الفنانة السعودية الشابة جوري قطان

بلطجي يشوة وجه ام

مأساة في إمبابة .. بلطجي يشوه وجه أم بقالب طوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد