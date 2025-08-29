خصم 7% وأقساط 10 سنوات.. كيفية حجز وحدات بيتك في مصر بخطوات بسيطة؟

يبحث الكثير عن تفاصيل الطرح الأول من المرحلة الثانية لمبادرة "بيتك في مصر"، والمخصصة للمصريين بالخارج، في خطوة تهدف إلى ربطهم بالوطن الأم من خلال إتاحة الفرصة للحصول على وحدات سكنية وتجارية وإدارية بمشروعات الدولة الحديثة.

وأكدت الوزارة أن الحجز سيبدأ رسميًا يوم السبت المقبل، وسط إقبال متوقع نظرًا للتيسيرات الكبيرة والخصومات التي تقدمها الوزارة في هذا الطرح.

1380 وحدة في الطرح الأول

كشفت وزارة الإسكان أن الطرح الأول من المرحلة الثانية يتضمن 1380 وحدة سكنية موزعة على عدد من المدن الجديدة، موضحة أن عملية التقديم ستبدأ من 30 أغسطس 2025 وتستمر حتى 4 سبتمبر 2025، على أن يتم اختيار الوحدات خلال الفترة من 20 وحتى 25 سبتمبر 2025.

وأوضحت الوزارة أن المرحلة الثانية ككل ستشمل 3000 وحدة سكنية وتجارية وإدارية، مما يعكس حجم الطرح وحرص الدولة على توفير خيارات متعددة للمصريين في الخارج.

المدن والمشروعات المطروحة

أكدت الوزارة أن الطرح يضم وحدات إسكان فاخر ومتوسط في عدة مشروعات قومية كبرى، جاءت على النحو التالي:

مشروع ديارنا في مدن: القاهرة الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، دمياط الجديدة، 15 مايو، قنا الجديدة.

مشروع سكن مصر في مدن: العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة، أكتوبر الجديدة.

مشروع دار مصر في مدينتي: بدر، برج العرب الجديدة.

مشروع جنة في مدينتي: المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة.

مشروع فالي تاورز في مدينة حدائق أكتوبر، و"فالي تاورز إيست" في مدينة العبور الجديدة.

تسهيلات وخصومات خاصة للمصريين بالخارج

قررت وزارة الإسكان منح المصريين بالخارج خصمًا يصل إلى 7% من أسعار الوحدات، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات كبيرة في أنظمة السداد، حيث تمتد فترة الأقساط إلى 10 سنوات كاملة.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي لدعم المصريين المغتربين وتشجيعهم على الاستثمار العقاري في وطنهم الأم.

شروط الحجز وخطوات التقديم

أوضحت وزارة الإسكان أن حجز الوحدة يتطلب من المتقدم سداد مبلغ جدية حجز قدره 5 آلاف دولار لكل وحدة، على أن يتم التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للمبادرة: beitakfemisr.com.

وشددت الوزارة على أن التقديم يتم فقط من خلال المنصة الإلكترونية، لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

ربط المصريين بالخارج بمشروعات الوطن

أكدت وزارة الإسكان أن مبادرة "بيتك في مصر" تمثل أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف الجاليات المصرية بالخارج، من خلال إتاحة الفرصة لهم للارتباط بالوطن عبر امتلاك وحدات سكنية أو استثمارية في المدن الجديدة.