الرئاسة اللبنانية: استشهاد اثنين من جنودنا في انفجار مسيرة إسرائيلية برأس الناقورة

اعلنت الرئاسة اللبنانية، استشهاد اثنين من العسكريين اللبنانيين جراء انفجار طائرة مسيرة إسرائيلية في رأس الناقورة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف منصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، بجانب تنفيذ غارة على منطقة زلايا في البقاع الغربي .

وألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية استهدفت مواطناً كان يقوم بترميم منزله في بلدة كفركلا ، وقنبلتين أخريين على البلدة. بعدها ألقت قنابل مستهدفة رابيد وبيك اب للبلدية.

كما استهدفت غارات اسرائيلية محيط منطقة المحمودية وأطراف بلدة العيشية ومجرى نهر الخردلي ووادي برغز واستهدفت ايضا منطقة على مقربة من حاجز للجيش اللبناني في الخردلي.