محافظ الوادى الجديد يلتقي رؤساء قري مركز بلاط.. ويوجه بتعزيز الموارد ودعم المشروعات

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال جولته التفقدية بمركز بلاط اليوم، رؤساء قرى مركز بلاط، بحضور العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وسلامة علي محمد رئيس مركز ومدينة بلاط، وذلك في إطار المتابعة الدورية لخطط التنمية المحلية، وتفعيل آليات تحسين مستوى الخدمات وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لخدمة أهالي القرى وتوابعها.

خلال اللقاء أكد المحافظ على أهمية تحسين موارد القرى وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تعميم إقامة معارض لتوفير مستلزمات المدارس والسلع الأساسية بأسعار مخفضة بما يخفف الأعباء عن الأسر ويعزز روح التكافل داخل المجتمع المحلي.

كما وجّه المحافظ بحصر الحالات الأولى بالرعاية في كل قرية، وتقديم الدعم اللازم لها من خلال فرص المشروعات الصغيرة والقروض الميسرة وتكليف رؤساء القرى بتحصيل رسوم البلح من المنبع لضمان حسن إدارة الموارد وتعظيم الاستفادة منها.

واختتم الزملوط اللقاء معربا عن تقديره لما يبذل من جهود ومتابعة على كافة المستويات لخدمة المواطنين ، مؤكدا على أهمية إبراز النماذج الشبابية المضيئة التي تمكنت من تنفيذ مشروعات منتجة وناجحة، وتعميم الاستفادة من خبراتها لخدمة أهالي القرى.