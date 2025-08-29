خبير علاقات دولية: وعي الشعب المصري حائط صد أمام مخططات التقسيم

أكد الدكتور محمد العزبي، خبير العلاقات الدولية، أن الوعي الشعبي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة مخططات الهيمنة والتقسيم التي تستهدف المنطقة العربية، لافتا إلى أن الشعب المصري قدّم نموذجًا استثنائيًا في إدراك هذه المخططات، من خلال مساندته القوية للقيادة السياسية والجيش، ووقوفه في وجه الحملات المنظمة التي تستهدف مصر في الداخل والخارج.



الشاب المصري أحمد ميدو

وأشار العزبي خلال مشاركته في برنامج “خط أحمر”، إلى أن الأحداث الأخيرة، ومنها تحويل الشاب المصري أحمد ميدو وآخرين إلى رموز وطنية بعد دفاعهم عن السفارة المصرية في الخارج، تعكس حجم وعي المصريين بالمخاطر المحدقة.

في وقت ما تزال بعض الشعوب العربية الأخرى غير مدركة لحقيقة أنها تُقاد نحو التقسيم وفقدان الهوية.



