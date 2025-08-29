مراته ماتت رمى بناته واتجوز.. تفاصيل دعوى نفقة من 3 فتيات ضد والدهن

أقامت 3 فتيات إحداهن من ذوي الهمم دعوى أمام محكمة الأسرة للحصول على نفقة من والدهن الذي تزوج من سيدة أخرى فور وفاة والدتهن ورفض الانفاق عليهن وتركهن دون عائل خاصة انهن لا تعملن.



تفاصيل الدعوى التي أقامتها نهى الجندي المحامية أمام محكمة الأسرة بالهرم كشفت عن تجرد موظف من مشاعر الأبوة والانسانية عندما توفيت زوجته التي استمر زواجهما لاكثر من ٢٨ عاما وأسرع للزواج من أخرى قبل مرور أشهر قليلة على وفاة زوجته الاولى تاركا بناته الثلاث أعمارهن تتراوح من ٢٧ الى ١٧ سنة في شقة إيجار ورفض دفع إيجارها أيضا حتى أصبحت الفتيات مهددات بالطرد من المنزل.

نهى الجندي المحامية في ضيافة صدى البلد

ظلت زوجة الأب تحرضه ضد بناته وتمنعه من الانفاق عليهن حتى في الطعام والشراب واعتمدت الفتيات على مساعدات الجيران خاصة أنهن لم يعتدن العمل في الشوارع أو المحلات للانفاق على انفسهن كما أن إحداهن لا تعي شيئا حولها كونها من ذوي الهمم وتركها أبيها ولا يسأل عن فتياته.



طبقا للقانون فإن الفتاة من ذوي الهمم ملزمة النفقة من أبيها حتى الموت كما ان الفتاتين الاخرتين لم تتزوجا او تعملا وملزمتان من أبيهما، لذلك أقامت الفتيات دعوى "نفقة أقارب" حتى تتمكن من العيش وعلاج الأخت المريضة، ومازالت القضية متداولة بجلسة المحكمة.