قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مي عز الدين ضيفة معتز الدمرداش.. الليلة
برلماني: زيادة سعر توريد القمح يدعم التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية
مشهد نادر من الفضاء.. القمر يعبر أمام الشمس| كيف تم التقاطه؟
خلافات الجيرة.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل محل بالإسكندرية
أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد العلي العظيم بمحافظة القاهرة
غرامة وحبس 6 أشهر .. احذر التعدي على الموظف العام أثناء تأدية وظيفته
رسميا.. فنربخشة يعلن إقالة مدربه جوزيه مورينيو
الظهور الأول لهاتف هواوي ثلاثي الطي Huawei Mate XTs
نصاب يوهم المواطنين باستثمار أموالهم فى مجال المراهنات
انتهكت الأخلاق الدستورية.. عزل رئيسة وزراء تايلاند من منصبها نهائيا
موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم العالي يبحث آليات التعاون مع جامعتي أدنبرة نابيير وكوين مارجريت

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
نهلة الشربيني

التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بوفدي جامعة أدنبرة نابيير وجامعة كوين مارجريت الاسكتلنديتين ببريطانيا، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وزير التعليم العالي يؤكد على تميز العلاقات بين مصر وبريطانيا

في مُستهل الاجتماع، أكد وزير التعليم العالي تميز العلاقات بين مصر وبريطانيا، مشيرًا إلى أهمية تكثيف جهود التعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها البريطانية في المجالات الأكاديمية والبحثية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لكلا البلدين.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى حرص الوزارة على دعم الجامعات المصرية لعقد الشراكات مع الجامعات الدولية المرموقة، والاستفادة من التجارب الدولية المُتميزة بما يعود بالنفع على المنظومة التعليمية والبحثية في مصر.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن الدولة المصرية تدعم إتاحة تعليم جامعي متميز يُساهم في تأهيل الخريجين وتزويدهم بالمهارات والمعارف المختلفة التي تؤهلهم ليكونوا قادرين على الالتحاق بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وتحقيق رؤية مصر 2020.

وأشار وزير التعليم العالي إلى ما حققته أفرع الجامعات الدولية العاملة في مصر من نجاح وتزايد في الإقبال على الالتحاق بها، مشيرًا إلى وجود أفرع للجامعات البريطانية في مصر، والتي أحدثت تأثيرًا في منظومة التعليم العالي نظرًا لما تقدمه  من تعليم عال الجودة ودرجات معترف بها دوليًا للطلاب المصريين والوافدين، وما تطبقه من معايير في البحث والابتكار والتميز الأكاديمي.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن هناك رؤية شاملة للدولة بأن تكون مصر منصة تعليمية جاذبة، وقبلة للراغبين في الحصول على خدمات تعليمية متميزة في المنطقة العربية والقارة الإفريقية والشرق الأوسط، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية والبحثية، ودعم سبل التواصل بين الجانبين بما يفتح آفاقًا أوسع للشراكة العلمية والأكاديمية التي تخدم أولويات البلدين وتُسهم في بناء القدرات البشرية.

وتناول الاجتماع بحث أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المُشترك مع الجامعات المصرية، ودعم الجهود المبذولة في مجال التعليم العابر للحدود، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي، وتبادل الخبرات الأكاديمية مع الجامعات في مصر.

كما تناول الاجتماع بحث آليات استكمال إجراءات إنشاء فرعين لجامعة أدنبرة نابيير وجامعة كوين مارجريت الاسكتلنديتين والتي ستستضيفهما مؤسسة العاصمة الجامعية (كابيتال).

ومن جانبها، أعربت الدكتورة سو راغبي رئيس جامعة أدنبرة نابيير، عن سعادتها بالتعاون المتميز بين الجامعات البريطانية ونظيرتها المصرية، مشيرة إلى اهتمام الجامعة بتعزيز الشراكة مع الجامعات المصرية وتأهيل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتقديم التدريبات اللازمة لهم على البرامج الدراسية الحديثة، التي تهدف إلى تأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

كما أشاد السيد/ بول غرايس رئيس جامعة كوين مارجريت، بالتقدم الكبير الذي شهدته منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر خلال الفترة الأخيرة، معربًا عن استعداد الجامعة للتعاون مع الجامعات المصرية وتبادل الخبرات الأكاديمية بما يدعم جهود الارتقاء بالمنظومة التعليمية في كلا البلدين.

جدير بالذكر أن استضافة فرع جامعة أدنبره نابيير وفرع جامعة كوين مارجريت من قِبل مؤسسة العاصمة الجامعية، يأتي وفقًا لقانون 162 لسنة 2018 بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية.

حضر الاجتماع من الجانب المصري، الدكتور عبدالوهاب عزت، أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتورة عبير الشاطر، مساعد الوزير للشؤون الفنية، والسيد/ محمود راتب، رئيس مؤسسة العاصمة الجامعية (كابيتال)، والدكتورة جيهان فكري، رئيس جامعة سيناء، والدكتورة سلوى رشاد، عميدة كلية الألسن جامعة عين شمس، والأستاذ محمد غانم، رئيس الإدارة المركزية لأمانة المجالس، والدكتور محمود كحيل، نائب رئيس فرعي الجامعتين لشؤون التعاون الدولي.

وحضر الاجتماع من الجانب البريطاني، السيد/ بول غرايس، رئيس جامعة كوين مارجريت، والدكتورة سو راغبي رئيس جامعة أدنبرة نابيير، والسيدة نعومي غراهام نائب رئيس الجامعة للشؤون الدولية، والدكتور إسلام شيحة، عميد البحث والابتكار بكلية الهندسة وعلوم الحاسب بجامعة أدنبرة نابيير، والسيد مارك هوارد، مدير المجلس الثقافي البريطاني.

التعليم العالي وزارة التعليم العالي البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

شيماء اسماعيل

شيماء سعيد تعلن انفصالها عن إسماعيل الليثي: محدش يقدر يطلعني من بيتي

التسيق .. أرشيفية

التعليم العالي تحدد آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

حلاوة المولد

لا تشتريها .. أخطر أنواع حلاوة المولد

يمش البارودي

شمس البارودي ترد على منتقديها: لن أكتم صوتي ورأيي ما حييت

تيك توك

انقطاع التيك توك وتعطل خدماته في مصر والعالم .. حقيقة أم فقاعة رقمية؟

حديقة حيوان الجيزة

بعد الانتهاء من التطوير الشامل.. وزير الزراعة يعلن موعد افتتاح حديقة الحيوان

ترشيحاتنا

أحمد الطيب

بعد عودة إمام عاشور.. أحمد الطيب يشيد بموقف الجهاز الفني للمنتخب

الاتحاد

الاتحاد يستضيف إنبي في مواجهة متكافئة بالدوري الممتاز

النصر السعودي

النصر يسعى لتخطي أحزان السوبر أمام التعاون في الدوري السعودي

بالصور

ملابس كاجوال.. شيماء سيف تستعرض رشاقتها

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

إطلالة صيفية.. ميرهان حسين تخطف الانظار بلوك جديد

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

تضرر مليون سائق في موجة استدعاءات سيارات فورد

فورد
فورد
فورد

على البحر.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

ابرام يوسف

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

مصطفى شوقي: ملطشة القلوب انطلاقتي الحقيقية.. ولولا حميد الشاعري لما استمررت في الغناء|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد