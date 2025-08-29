نائب يحذر من استغلال جماعة الإخوان للقضايا القومية ويدعو للتكاتف الوطني

عبر النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب عن استنكاره الشديد ورفضه القاطع للممارسات المتكررة التي تقوم بها جماعة الإخوان الإرهابية، والتي تسعى باستمرار إلى استغلال القضايا القومية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، محاولين توظيفها كأداة لخدمة أجنداتهم المشبوهة التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار الدولة، وإثارة الفتن بين صفوف الشعب.

وأكد النائب إدريس أن جماعة الإخوان الإرهابية تعتمد في منهجها على استغلال المعاناة الإنسانية لشعوب المنطقة، لترويج خطاب تحريضي مضلل، يتستر خلف شعارات دينية ووطنية مزيفة لا تمت للواقع بصلة، حيث تكشف الوقائع والحقائق عن تورط هذه الجماعة في تحالفات مع قوى معادية للأمة العربية، مما يضعهم في خانة المتآمرين الذين لا يمانعون في التضحية بمصالح الأمة في سبيل تحقيق مصالح ضيقة وشخصية.

وأشار "ادريس" إلى أن الدولة المصرية بقيادتها الرشيدة تظل حصنًا منيعا في مواجهة كل محاولات النيل من القضية الفلسطينية، حيث تواصل دورها المحوري والإقليمي، انطلاقًا من مسؤولية تاريخية وأخلاقية راسخة، تفرض عليها دعم القضية الفلسطينية بكل صدق وإخلاص، بعيدًا عن كل أشكال الاستغلال أو التوظيف السياسي.

وشدد النائب أحمد إدريس على أن الشعب المصري، بكل وعيه الوطني وتماسكه الاجتماعي، يشكل الحصن المنيع في مواجهة محاولات جماعة الإخوان لإثارة الفوضى والبلبلة عبر منصات التواصل الاجتماعي والإعلام المأجور، التي لم تعد إلا أدوات مكشوفة وفاقدة لأي مصداقية أو تأثير على الواقع.

وفي ختام تصريحه، وجه النائب دعوته الصادقة لكافة القوى الوطنية والإعلاميين والمثقفين، للعمل معًا بتكاتف ووحدة، والوقوف صفًا واحدًا خلف الدولة ومؤسساتها الشرعية، لحماية الوطن من كل محاولات التفتيت والاضطراب، وللدفاع عن قضايا الأمة العربية العادلة، والحفاظ على استقرار وأمن مصر، ودورها القيادي الإقليمي المرموق.