أحمد ياسر يتغزل في لاعب جديد عوض جماهير الزمالك عن رحيل زيزو
أخبار السيارات| 5موديلات انخفضت أسعارها في مصر.. أرخص عربية مستعملة 2023 أوتوماتيك
آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى
تصعيد ضد فنزويلا..‏سفن حربية أمريكية تعبر قناة بنما نحو بحر الكاريبي
الحكم فى عدم دستورية تشكيل هيئتى مجلس تأديب الأطباء.. الإثنين
عندما يتوقف نصف الجسد... أسباب وأعراض وطرق علاج الشلل النصفي
موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز
جامعة حلوان تطلق نظام التسجيل الإلكتروني للكشف الطبي للطلاب الجدد
ذنوب ومعاصٍ.. احترس 5 أخطاء تحرمك من زيادة الرزق والبركة
أحمد ياسر يهاجم ريبيرو مدرب الأهلي بسبب فشله فى معاملة نجم الفريق
كيف تجعلين شعركِ يطول بجنون؟.. 8 خطوات إتبعيها
محافظات

إصابة 11شخصا في حادث تصادم على طريق جمصة

ارشيفية
ارشيفية
همت الحسينى

أصيب 11شخصا بأصابات متفرقة اثر وقوع  حادث تصادم ملاكي مع  سيارة نقل صغيرة  "تمانية"
على طريق جمصه- المنصورة
بمحافظة الدقهلية.
تلقت  مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد باصابة11شخصا على طريق جمصه-المنصورة.


انتقل ضباط المباحث  و6 سيارت إسعاف الى مكان الحادث وتبين إصابة:
عليه رزق محفوظ 40 عاما مقيمة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم .
روايح الحسينى النحاس 62 عاما مصابة بكدمات وسحجات متفرقه ، زبيده الحسيني النحاس 44 عاما مصابه
كدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، عبد المعتمد يونس سعيد 44 عاما واصيب بكسر بالساق اليسرى مصاب بجرح قطعى بالساق اليمنى
سحجات وكدمات متفرقة بالجسم،محمد ولاء مسعد الشيشتاوى 18 عاما المحلة الكبرى مصاب بجرح قطعى بالشفاه  وكدمات بالرقبة
فاطمة محمد كعبو 60 عاما 
سحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، ابراهيم زغلول مسعد 15 عاما مصاب بكدمه بالجبهة وجرح قطعى بالذقن
كما اصيب جمال زغلول مسعد 29 عاما بجرح بالوجه
كدمات وسحجات بالجسم
شيرين زغلول مسعد 26 عاما واصابتها كدمة بالظهر.، ولاء مسعد خير 14 عاما مصابه بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، احمد محمد كعبو 10 اعوام   واصابته كسر بالساق اليسرى.
وجميعهم مقيمى المحلة الكبرى. وتم نقلهم الى مستشفى بلقاس
تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.

